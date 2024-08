We spraken Poke over zijn gloednieuwe clip en zijn gespleten persoonlijkheid

In de nieuwe clip van Poke verongelukt een man met zijn auto, om vervolgens door een stel duistere figuren ceremonieel door een bos gedragen te worden. Dat begint al vrij heftig, maar niets had me kunnen voorbereiden op wat hierna allemaal gebeurt in de video voor Energie. Naakte mensen dansen rond een vuur met markeringen op hun lichaam. Sommige lijken wel bezeten, andere hebben hun gezicht blauw geschilderd en staren leeg de verte in. Ondertussen heeft Poke zoveel energie dat hij niet anders kan dan het uitschreeuwen.



Ik geloof alles wat hij zegt, en hoewel ik nog niet meteen zie waar de video precies over gaat, is dat met zulke beelden bijna niet nodig. Toch bleef het allemaal een beetje plakken, dus belde ik Poke op voor wat uitleg.

Noisey: Hé Poke! Die clip ziet er goed uit, maar wat is in godsnaam het verhaal erachter?

Poke: Thanks, we zijn er lang mee bezig geweest. Het gaat over een jongen die heel veel energie heeft, maar op de een of andere manier zit die energie vast in zijn lichaam. Op een dag krijgt hij een auto ongeluk, en een stam uit een dorp komt hem daarbij helpen. Die stam zorgt ervoor dat hij zijn energie naar buiten vrij kan maken.

Videos by VICE

Ben jij toevallig die persoon?

Ja, het gaat over mijn persoonlijkheid maar ook over mijn Surinaamse achtergrond. Ik heb altijd veel energie, mensen weten dat van mij. Pokro heeft energie. Ik dacht, ik moet hier gewoon een pokoe over maken. Omdat de clip zo dicht bij mijn persoonlijkheid staat, vond ik dat het moest gaan over mijn verleden en mijn stam. Mijn Surinaamse roots.

Wacht, wie is Pokro?

Ik heb meerdere kanten, Poke en Pokro. Poke is gewoon chill, maar Pokro is een man van zichzelf. Hij houdt van genieten, en van mensen vermaken. Hij wil dat iedereen zin heeft in zijn dag. Hij is een positieve, gekke guy. Hij blijft altijd zichzelf, en probeert dingen op zijn eigen manier te zeggen. Ook al snap je het niet meteen, vroeg of laat ga je het wel zien.

En hoelang is Pokro al met jou?

Eerst had je Poke, Pokro kwam wat later opduiken. Ze bestonden altijd al in mijzelf, maar ze hadden nog geen naam. Dat is twee jaar geleden gebeurd.

Wanneer hebben ze elkaar voor het eerst ontmoet?

Toen ik zeven jaar was. Dat is echt lang geleden, nog in Suriname. Ik had altijd twee verschillende kanten. Mensen wisten dat van me.

Vond je het een beetje gek toen je dat ontdekte?

Nee, ik vond het helemaal niet gek. Voor mij was het een soort gewoonte, ik was mezelf gewoon en ik zag die kanten. Ik word er zelfs vrolijk van. Soms krijg ik uit het niets een hele andere feeling in mijn lichaam. Ik denk soms: hoe kan dit, want ik gebruik helemaal niks. Ik voel me in één klap helemaal anders. Dat gebeurt vaak op het podium. Normaal gesproken ben ik best chill, maar in de studio of on stage krijg ik ineens een boost. En als Pokro opkomt kan ik daar niets tegen doen. Het is een gevoel dat gewoon naar buiten springt.

Kan je je herinneren wat Pokro gedaan heeft als hij weer weg is?

Meestal niet echt eigenlijk. Ik heb alleen mijn eigen herinneringen, die van Poke. Pas als ik video’s of foto’s van die dag zie dan denk ik: oké, dat was dus Pokro.

Dus je hebt soms optredens gedaan waar je niets meer van weet?

Tja, vaak zijn optredens zo lit dat het nog wel even blijft hangen terwijl ik daar ben. Mensen komen naar me toe en praten erover bijvoorbeeld, dan blijft Pokro nog even hangen. Pas als ik naar huis rijd en niet meer rond mensen ben begint het weg te zakken.

Ben je ooit naar een dokter geweest hiervoor?

Eigenlijk nooit. Mensen zeiden tegen me: “Je moet jezelf wel even gaan checken, want ik weet niet of dit normaal is.” Ik heb die tips aangenomen en erover nagedacht. Maar ik vind persoonlijk dat het niet nodig is. Ik heb ze wel onder controle nu.



Bekijk hierboven de clip voor ‘Energie’.