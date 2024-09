Wij vroegen deze kunstenaar waarom hij zichzelf een week lang opsluit in een steen

Midden in een Parijse zaal staat een steen. De grote steen ligt op een ijzeren plaat en is het middelpunt van een expositie in het Palais de Tokyo in Parijs. Van een afstandje lijkt het misschien een minimalistisch kunstwerk, of simpelweg een groot stuk steen uit een grot. Maar het is meer dan dat. In deze kei van een steen zit dus een mens.

Het kunstwerk Pierre, wat niet geheel toevallig in het Frans ‘steen’ betekent, is het werk van Abraham Poincheval. Hij begon vorige week met zijn performancekunstwerk en zit tot en met morgen rotsvast. De steen is zowel een sculptuur als een ultieme test voor het uithoudingsvermogen van de kunstenaar. De binnenkant is zodanig uitgehold dat er precies een zitplaats is voor Poincheval, met een klein beetje extra ruimte om af en toe zijn armen te strekken.

De rots bestaat uit ruim tienduizend kilo kalksteen. Poincheval koos dit bewust, zodat hij verschillende tijdsbestekken waarin de mens leeft, kan belichten. “Ik wil een minerale reis maken,” vertelt hij vlak voordat hij zijn tijdelijke tombe betrekt. “Met dit werk wil ik experimenteren met een andere tijd dan die van ons. En samensmelten met de tijd van de natuur, die veel langzamer gaat dan die van wij mensen. Je zou dit avontuur dan ook kunnen zien als een soort trip op geologische snelheid.”



Zijn inspiratie vond hij in de plots van science-fiction verhalen, waarbij de traditionele menselijke houding ten opzichte van de tijd altijd compleet anders is. “In een van de verhalen was er een man die via een tijdmachine z’n eigen leven ontvlucht en naar de toekomst vertrekt, maar ergens op een berg uitkomt omdat hij op geologische snelheid reist. Een ander verhaal gaat over de aankomst van aliens op aarde. En in de vergelijking met henzelf lijken mensen zo ontzettend sloom, dat ze hen voor planten aannemen en vervolgens opeten.” Door een week in een steen te gaan zitten, hoopt Poincheval een meer universele blik op de tijd te krijgen.

Het optreden van de kunstenaar is ook een ultieme test voor zijn doorzettingsvermogen. Hij zal moeten overleven op gedroogd vlees, soep en allerlei vloeistoffen. Om zijn veiligheid te garanderen wordt hij in de gaten gehouden via gaten in de rots. Maar het fysieke aspect is slechts een klein onderdeel van de reis. “Boven alles gaat mijn mentale voorbereiding,” vertelt Poincheval, die al maanden bezig is met zijn opsluiting.



Vreemd genoeg is de kunstenaar wel wat gewend. Zo heeft hij eerder al eens twee weken in een opgezette beer gezeten en vaarde hij in een gigantische doorzichtige wijnfles – inclusief kurk – over de Rhône. En na Pierre volgt Oeuf, waarbij hij zal gaan broeden op eieren tot ze uitkomen.

De ervaring voor het publiek is compleet anders dan die van de kunstenaar, omdat ze natuurlijk alleen maar naar een zwerfkei staan te kijken. Toch hoopt Poincheval dat zijn reis door de tijd voor buitenstaanders voor bezinning kan zorgen. Zij kunnen zich slechts inbeelden hoe het voor de kunstenaar moet zijn geweest. Hij geeft dan ook toe dat hij graag meer van zijn blik zou willen delen met toeschouwers. “Ik zou zo graag willen dat zij zouden ervaren wat ik doormaak, alleen al zodat het kunstwerk meer is dan alleen wat ik ervaar,” vertelt hij.



De rots waar Abraham Poincheval een week in zal vertoeven is nog tot 8 mei te zien in het Palais de Tokyo.