Wikkel een met kaas gevulde hotdog in bacon en vergeet al je zorgen

Wat is de makkelijkste manier om iets simpels om te toveren tot iets geweldigs? Precies, je wikkelt er bacon omheen.

Dadels met bacon? Geweldige combi. Jalapeños in bacon? Hell yeah. Hotdogs met een knapperig plakje bacon eromheen? Hou maar op met nadenken, dit gaan we maken. Het is namelijk lekker en ook nog makkelijk. Zo makkelijk dat zelfs jij het kan maken! Wow.

Videos by VICE

Snij een hotdog open, stop ‘m vol met kaas en plakjes augurk. Maak de boel vast met satéprikkers en hop, de oven in. Amper een half uurtje later zit je op de bank de ene na de andere worst naar binnen te schuiven alsof je leven ervan afhangt.