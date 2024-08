Wild zwijn eten met kerst is milieubewuster dan je denkt

Dieren eten klinkt misschien niet heel milieuvriendelijk, maar als ze zelf slecht zijn voor het milieu wordt het een heel ander verhaal. Daar lijken steeds meer mensen zich van bewust. Organisaties als Eat The Invaders hebben recepten op hun site staan voor wilde zwijn tot slang, en in The New York Times werd onlangs nog de vraag gesteld: ben je milieubewust bezig als je de vijanden van de natuur opeet?

Wilde zwijnen worden in sommige Europese landen en de Verenigde Staten gezien als invasieve soort, die gewassen, bomen en hele ecosystemen vernielen. Steden als Berlijn, Barcelona en Milaan worden ’s nachts geregeld bezocht door groepjes zwijnen die afvalbakken plunderen, toeristen aanvallen en ongelukken op de weg veroorzaken.

Videos by VICE

Dat heeft de mens volledig aan zichzelf te danken. Allereerst hebben we de dieren uitgeroeid die normaal gesproken op zwijnen jagen, zoals wolven en beren. Daarnaast vormt het afval dat we op straat achterlaten een belangrijke voedselbron voor ze. Het aantal wilde zwijnen is enorm gegroeid, waardoor sommige ziektes zich sneller dan ooit kunnen verspreiden. De Afrikaanse varkenspest – die zover bekend niet gevaarlijk is voor de mens – verspreidt zich bijvoorbeeld momenteel via wilde zwijnen in Duitsland, en boeren maken zich zorgen dat hun varkens er ook mee besmet raken. Er moeten bijna 500.000 zwijnen per jaar worden geruimd.

Als je met kerst van plan was om vlees op tafel te zetten, dan valt er dus veel voor te zeggen om voor wild zwijn te kiezen. Volgens de Verenigde Naties is vee verantwoordelijk voor 14,5 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Daar komt nog eens bij dat er ieder jaar gigantische stukken regenwoud worden gekapt voor de sojateelt, dat weer gebruikt wordt als veevoer.

Wilde zwijnen heten zo omdat ze ook echt wild zijn – dus door ze te eten draag je niet bij aan de vleesindustrie of de sojateelt. Ook betekent dit dat ze niet vol met antibiotica zitten, wat best chill is als je bedenkt dat mensen die daar te veel van binnenkrijgen uiteindelijk resistent worden tegen dergelijke medicijnen.

Wild zwijn is ook in Nederland bij veel slagers te krijgen, en kost over het algemeen niet heel veel meer dan een gemiddelde biefstuk. Het heeft echter geen fantastische reputatie: het zou lastig zijn om te bereiden en ook een beetje gek smaken. Het is lang gezien als de allerlaatste optie, maar daar lijkt langzamerhand verandering in te komen.

Iemand die zich hiervoor inzet is de Duitse chefkok Sebastian Ahren. Hij is eigenaar van Hirsch & Eber, een burgerrestaurant in Berlijn dat gespecialiseerd is in wild – vlees dat hij als duurzame, eerlijke en lokale optie voor vleeseters ziet.

Hoe je volgens hem het best wild zwijn kunt bereiden? “Ik behandel het als ieder ander stuk vlees,” zegt hij. “Een filet van wild zwijn is gewoon een filet, en van het gehakt kun je heel makkelijk burgers maken. Het is vooral belangrijk om er niet bang voor te zijn.”

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE Duitsland.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.