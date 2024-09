​Wildcamera schiet zeldzame beelden van een naakt mens

Wetenschappers die wildcamera’s opzetten om Noord-Amerikaanse dieren te onderzoeken zijn meestal niet op zoek naar grote primaten, maar laatst legden biologen bij Virginia Tech toch een zeldzame soort vast. Een hele wilde, hele naakte Homo sapiens.

So, anyone else get primate photos like this from forest cam traps. Many more were “very clear”. I chose not to post. Certainly a 1st 4 me. pic.twitter.com/VIGALfh9XO

— Marcella J. Kelly (@marcellajkelly) October 28, 2016

Om de paar weken worden er zo’n 25 wildcamera’s gecontroleerd bij Lake Biological Station in Virginia, Amerika. Die beelden worden gecheckt door studenten van Marcella J. Kelly, een professor bij Virginia Tech die zich richt op de populatie-ecologie van carnivoren.

“De student die de foto’s downloadde gaf ze aan mij en zei, ‘Er staan hier een paar hele rare op,’” vertelde Kelly. “‘Volgens mij staan er een paar naakte mensen op,’” voegde de student toe.

Kelly zag op de beelden een onbekende man die twee camera’s ontdekte, zich helemaal uitkleedde en als een dier op zijn handen en voeten rondrende. De stations hebben allebei zo’n 20 foto’s van de man genomen, maar de meeste foto’s waren net iets tè duidelijk om op Twitter te delen, vond Kelly.

“Op gebieden waar mensen veel wandelen krijgen we wel eens foto’s waar ze zwaaien, gekke gezichten trekken of wat dan ook. Maar het is vrij ongebruikelijk dat iemand helemaal uit de kleren gaat,” zei ze.

Toen Kelly een paar foto’s op Twitter plaatste waren er al snel andere wetenschappers die hun eigen verhalen hadden van naaktlopers in het wild. Kijk, toekomstige biologen, dit hoort er blijkbaar bij.

@marcellajkelly you don’t remember that dude with the rainbow boxer shorts around his ankles?

— Asia Murphy (@am_anatiala) October 28, 2016

@marcellajkelly I once reviewed photos of a male hominid display ritual during an urban wildlife connectivity study. Photos were quarantined

— Elly Knight (@ellycknight) October 29, 2016

@marcellajkelly we caught one couple strolling through the woods we entitled “Adam and eve” #nsfw

— Roland Kays (@RolandKays) October 29, 2016

@marcellajkelly I’ve heard from colleagues that camera traps often attract streakers.

— Kevyn Juneau (@TheRealKevynJJ) October 28, 2016

@marcellajkelly We have video of a guy, last week, wearing only a thong checking out & destroying a puzzle box. May be the same ‘species’.

— Jalene LaMontagne (@LaMontagneLab) October 28, 2016

Het merendeel van de stations staan bij wandelpaden, boswegen en jagerspaden waar de camera’s foto’s maken aan de hand van warmte- en bewegingssensoren. De installaties werden in dit geval opgezet door studenten bij Virginia Tech en de stations hebben twee camera’s en staan ongeveer één tot twee kilometer van elkaar. De meeste camera’s staan op knie-niveau, zei Kelly, en mensen zijn eigenlijk alleen te herkennen van onder hun middel (wat afhankelijk van wat jij van de foto’s vindt, goed of slecht is).

Wanneer ze niet kijken naar foto’s van volnaakte mensen, controleren de leden van The Wildlife Society de verspreiding van ongrijpbare diersoorten in de Appalachen in Virginia. Daar onderzoeken zi vooral herten, beren, coyotes en lynxen.

De Lake Biological Station overlapt met het Nationale Jefferson bos. Dat bos heeft een mix van loofbossen, bergbeken, weilanden, vijvers en moerassen waardoor het een goed bos is om te onderzoeken.

Onlangs heeft de groep opgemerkt dat grijze vossen, een diersoort die daar in overvloed hoort te zijn, vrijwel was verdwenen. De reden van die verdwijning blijft onduidelijk, maar het is mogelijk dat de concurrentie met lynxen of coyotes invloed heeft gehad op het aantal grijze vossen.

De wildcamera’s zijn vooral nuttig voor wetenschappers die moeilijk te observeren diersoorten bestuderen. Zoals bijvoorbeeld een een nieuw soort boomrat in Ecuador, die is laatst voor het eerst is vastgelegd met de hulp van een wildcamera.

Technologieën als bewegingmeters en infraroodsensoren geven onderzoekers ongekende toegang en vrijheid. Verder zijn wildcamera’s natuurlijk veel handiger dan een wetenschapper die uren vast zit in een jachthutje.

“Veel van deze soorten zijn echt moeilijk te controleren. We hebben toezicht op de dieren in deze gebieden sinds 2004,” zei Kelly. “Dit is echt een geweldige manier om de verspreiding van ongrijpbare soorten te controleren en om veranderingen bij te houden”

Over de mensachtige in de Appalachen; hij wordt geregistreerd in een database samen met de andere bevindingen van de groep, vertelde Kelly.

“Ik weet alleen nog niet echt wat ik daar in de notities moet zetten.”