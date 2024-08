Wilde foto’s van de gloriedagen van Ibiza

Ibifa, Ibidza, Ibithaaa! Zoals je vast wel weet is dit mooie eiland een club-mekka dat bekend staat om de non-stop raves, flesjes water van 20 euro en, euhm, ook de enige bestemming van EasyJet is waarbij de passagiers gewaarschuwd worden dat er tijdens de vlucht geen drugs mogen worden gebruikt. Ja, oké, je hebt ook idyllische zandstranden, maar – even wegkijken, toeristenbureau Eivissa – het is gewoon een stuk memorabeler om een paar gozers voor je in het vliegtuig lijntjes te zien doen vanaf de uitklaptafeltjes.

Het is natuurlijk niet het meest memorabele ding van het eiland. Dat zijn namelijk – even wegkijken, plaatselijke bewoners – de clubs die het beeld van feesten letterlijk voor altijd hebben veranderd. Ibiza is letterlijk de geboorteplek van de superclub, met dank aan diens kers op de scene-taart: Pacha.

Videos by VICE

Het was de eerste officiële club van het eiland toen het haar deuren in 1973 opende, en sindsdien heeft het vaste dj’s van David Guetta (geef toe, “Sexy Bitch” blijft een banger) tot Solomun gehuisvest en de club heeft genoeg iconische momenten met beroemdheden meegemaakt om een geheimhoudingsverklaring een overdosis te geven. Om de 50ste verjaardag van Pacha te vieren, nemen wij een duik in haar fotoarchief.

“Ik heb een paar van de gestoordste dingen in mijn leven gezien in het huis van de kersen,” zegt Tatiana Chaukovsky, al meer dan vijf jaar de vaste fotograaf bij Pacha voor de Solomun+1 zondagen. Helaas weigert Chaukovsky vanwege die vervelende “zwijgplicht” details te delen, maar met vaste ster-bezoekers zoals Mick Jaggers en Leonardo DiCaprio weet je al dat de verhalen zo sappig als een (ja, sorry) rijpe kers zullen zijn.

“Al sinds mijn eerste dag bij Pacha heb ik alleen maar dingen gehoord als ‘Dit is de enige club op het eiland waar je het authentieke karakter echt kunt meemaken’,” gaat Chaukovsky verder. “En ze hadden oprecht gelijk. Zoals Ricardo Urgell, de oprichter, zegt: ‘Pacha is meer dan een plek, het is een gevoel en een filosofie’.”

Maar is dat echt nog steeds zo? In dit moderne tijdperk waarin we de set van een artiest bijna alleen maar via de iPhone-schermen van honderden andere mensen kunnen zien? Waarin de dansvloer zo vol staat dat je niet eens je zorgvuldig geoefende dansmoves kunt tentoonstellen? Wanneer je een lening moet afsluiten om één fucking baco te kunnen halen?

Hoe vervelend het ook is als mensen steeds over het verleden mijmeren, het is wel duidelijk dat Ibiza’s gloriedagen in dat vervlogen tijdperk moeten liggen toen je nog echt in het moment kon leven – en ongestoord een peuk kon opsteken op de dansvloer.

Foto met dank aan Pacha

“De gouden jaren staan voor een dansvloer, voor leven, toen er geen telefoons te bekennen waren en iedereen het echt naar zijn zin had en met elkaar verbonden was,” zegt Chaukovsky. “Dat gebeurde ook buiten de clubs, voordat het feest überhaupt was begonnen. Omdat je je zaak niet digitaal kon promoten werden er grote parades georganiseerd op de straten of op het strand, en daar werden dan ook de meeste tickets verkocht. De straten van Ibiza veranderden elke nacht in een groot carnaval waar performers en het publiek in elkaar opgingen.”

Dat klinkt zeker glorieus. Maar wacht even: ik zeg niet dat ik niet in een tijdmachine zou klimmen om daar naar terug te gaan – ook al loop ik het risico dat ik een kleine hersenschudding oploop door een digitale camera die aan iemand pols slingert – maar het lijkt erop dat er in 2023 heus nog een klein beetje van die magie is overgebleven.

Ik had mijn Pacha-ontmaagding van 12 uur lang two-steppen bij diens 50ste verjaardagsfestijn, en er was echt iets speciaals aan die boerderijmuren; die glinsterende kersen aan het plafond; het feit dat je in een daadwerkelijke club staat in plaats van in een loods of een Mallorcaans all-inclusive zwembadresort. Het lijkt erop dat men gelijk heeft als ze zeggen dat je je eerste keer nooit meer vergeet – ongeacht in welk tijdperk dit was.

Scroll naar beneden voor meer jaren ‘90 en ‘00-foto’s uit het archief van Pacha:

Foto met dank aan Pacha

Foto met dank aan Pacha

David Guetta die in de jaren nul in Pacha speelt.. Foto met dank aan Pacha

Foto met dank aan Pacha

Een foto gemaakt tijdens de Flower Power-nacht met hippiethema, het langstlopende thema in Pacha’s geschiedenis. Foto met dank aan Pacha

Foto met dank aan Pacha

Een foto gemaakt tijdens de Flower Power-nacht met hippiethema, het langstlopende thema in Pacha’s geschiedenis. Foto met dank aan Pacha

Foto met dank aan Pacha

Foto met dank aan Pacha

Foto met dank aan Pacha

Een foto gemaakt tijdens de Flower Power-nacht met hippiethema, het langstlopende thema in Pacha’s geschiedenis. Foto met dank aan Pacha

Foto met dank aan Pacha

Foto met dank aan Pacha

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.