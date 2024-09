Wilde gevechten zijn leuker in de wilde natuur

Enkele weken geleden postte ik een story op mijn insta dat ik opzoek was naar een fotograaf met een gekke fotoserie. Ik had m’n ogen al kapotgekeken tijdens het scrollen op mijn feed opzoek naar een aesthetic nugget en poogde zelfs al een gevaarlijke zoektocht in de meanders van het platform. Toen, tussen alle DM’s in, kwam ik het werk van 23-jarige Victor Blanchevoye uit Brussel tegen.

Met een verbazend zachte stijl ten aanzien van het onderwerp dat hij behandelt, neemt Victor foto’s van wilde gevechten of ‘free fights’. Hij bezocht al 15 van die events in Tiel, Nederland.

Ik sprak met hem af om erover te praten.

VICE: Hé Victor, we vonden je serie geweldig! We vroegen ons af of je een fulltime fotograaf bent? Victor Blanchevoye: Dank je, dat doet me plezier. En nee, ik ben nog student. Ik zit momenteel in mijn eerste Master fotografie in La Cambre.

Hoe kwam je erbij om deze jongens te fotograferen? Ik was op zoek naar onderwerpen en koos ervoor om een soort solobrainstorm te doen. Ik maakte een mentaal lijstje met dingen die ik cool vond en hetgeen dat ik bleef bij uitkomen was het idee van werelden in werelden – om microkosmossen te gaan verkennen, eigenlijk. Ik vind gevechtssporten leuk en ben er recent over aan het lezen.

Door wat op sociale media rond te zoeken vond ik mensen die op nogal onconventionele manieren vechten. Met wat meer research kwam ik een video tegen van enkele vechtende kerels in Nederland, en dan vond ik de instagrampagina van hun club, hoodfightstiell. Nadat ik contact met hen had opgenomen, mocht ik een match bijwonen om ze te fotograferen. Het eerste gevecht dat ik bezocht was in oktober 2022. Ze hebben ook een Youtube kanaal waar ze de gevechten becommentariëren, een beetje zoals in MMA.

Vond je geen groepen in België? Ik heb eerst rondgezocht in Brussel, omdat ik daar woon, maar ik kon niets vinden. Ik wist wel dat het bestond, maar doordat het illegaal is, betekent dat ook dat het een wereld aan de marge is. Dus ja, dan breidde ik mijn zoektocht wat uit.

Was je zenuwachtig de eerste keer dat je ze bent gaan bezoeken in Tiel? Ja toch een beetje. Een vriend van me is meegegaan en heeft alles gefilmd voor zijn persoonlijk archief. Het ding is dat we niet echt wisten welke soort personen we gingen ontmoeten. In dit wereldje zitten namelijk veel neo-nazis, dus wilden we niet op zo’n soort event terechtkomen. Gelukkig was dat helemaal niet het geval. De deelnemers komen van overal om de kleuren van hun land van afkomst of community te vertegenwoordigen. Het geeft het een beetje een Olympisch gevoel.

Het is uiteindelijk gewoon plezierig. Ja, het is verre van iets duisters. Het vechten wordt ook getolereerd in Nederland. In feite wordt het gezien als training. In dit geval is dat natuurlijk niet zo, maar het wordt wel gezien binnen die context. Op een van de dagen is de politie afgekomen, gewoon om te checken of alles in orde was, en ik was echt verbaasd om te zien dat ze er geen probleem van maakten. Ik vind wel dat de organisatie voorzichtiger mag zijn als er iemand valt. Het zou nice zijn om mensen te hebben die hen kunnen dragen als er ongevallen gebeuren.

**Ja, dat is wel iets meer organisatorisch… Chill je ook met hen buiten de gevechten?

**Nee, ze zijn best jonger dan mij. Ze zijn allemaal rond de 17, minderjarig dus. Ik dacht dat ze meer mijn leeftijd zouden hebben, maar dat is dus niet zo. In opzicht van een band hebben is het meer een uitwisseling van beelden. Er zit niets meer achter van affiniteit dan dat. Natuurlijk zijn het nog steeds leuke ontmoetingen.

**By the way, kunnen we de foto’s zo publiceren of moeten de gezichten vervaagd worden?

**Dat hangt af van wat je kiest. In principe zou het moeten oké zijn. Sommige mensen willen wat meer discreet zijn, en er zijn jongens die niet online willen staan.

**Nu we het erover hebben, ik zag dat je Instagram heel discreet is. Hoe komt dat?

**Eigenlijk gebruik ik insta enkel om met mensen in contact te komen, dat is ook hoe ik deze jongens heb ontmoet. Ik post niets omdat ik niet genoeg projecten had die ik nice vond om echt te tonen. Tot nu dan. Ik ga waarschijnlijk wel wat beelden van deze reeks posten.

**Wat is het project op de lange termijn met deze reeks? Wil je er graag een boek of tentoonstelling van maken?

**Ja, ik dacht wel aan een paar dingen. Ik zou graag een boek maken en het project uitbreiden naar een ander format. Ik dacht eraan om terug te gaan en ze te filmen, degene die wat meer enigmatische verhalen hebben te interviewen. Uiteindelijk zou het een kortfilm of docu kunnen zijn. Ik denk dat dat het intieme aspect ervan kan benadrukken. Amidou is daarnaast degene die me het meest inspireert. Hij is 17 en de kampioen. Naast het feit dat hij super sterk is, raakt hij me ook. Hij komt altijd met zijn entourage.

**Ben je nog bezig met andere projecten op dit moment?

**Ik ga binnenkort naar Spanje, naar Almeria, om een project te doen over de plastic zee (een agriculterele regio van bijna 35ha groot bedekt met serres waar een groot percentage van onze groenten en fruit vandaan komen n.v.d.r.). Hier worden alle groenten en fruit voor tijdens de winter gekweekt. Er werken daar heel wat migranten die, leven in shantytowns, ironisch genoeg, gemaakt uit het plastic die ze rond zich heen vinden.

