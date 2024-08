Wilkzor|Knarkibarki maakt pikkenkunst met kittens en dolfijnen

Wilkzor|Knarkibarki is een kunstenaarsduo dat bestaat uit de Amsterdamse Faye en Zoeteke. Sinds 2013 hebben ze de handen ineen geslagen om de collageserie Dicks ’n Kittens te maken, met de pik en een heleboel dieren in de hoofdrol. Dat project heeft een behoorlijk tijdje stilgelegen, maar nu is het eindelijk af. De collages die ze maken variëren van pikken met kittens en toekans, tot dolfijnenpikken en pikken met ijsberen in de ruimte. Ik belde ze even op om te praten over hun project.

Creators: Hoi vrouwen, waarom collages met pikken?

Zoeteke: Nou, in 2013 verveelden we ons heel erg en wilden we een nieuwe vaardigheid leren. Dat werd Photoshop. We wisten dat we dan lang naar plaatjes moesten gaan kijken. Twee joints later vroegen we ons af: wat vinden wij leuk om te zien? Wat vinden chicks leuk om te zien? Waar kunnen we lang naar kijken?

Faye: Dat werden pikken. Toen begonnen we het internet af te speuren naar goeie pikken.

Naast pikken zijn er ook heel veel dieren.

Zoeteke: We kwamen erachter dat er prima afbeeldingen van pikken waren op het internet, maar dat de mannen die eraan zaten meestal van die gladjakkers zijn.

Faye: Nice bod, nice dick, jammer van je hoofd, dachten we. Dat hebben we opgelost door dierenhoofden erop te plakken. Dat was eigenlijk de perfecte combinatie, want we vinden dieren leuk om naar te kijken, en pikken.

Zoeteke: Het was eigenlijk ook gewoon goed om te oefenen, want dieren uitknippen in Photoshop is heel moeilijk.

Jullie hebben ook een boekje van deze verzameling gemaakt, vertelden jullie me.

Zoeteke: Ja, het piemelblaadje. Dat hebben we gewoon geprint op mijn zolder en toen met Koninginnedag uitgedeeld aan allemaal vrouwen.

Faye: Toen werd iedereen gek, en merkten we op dat mensen dit soort dingen missen, blijkbaar. Zoiets simpels als piemelkunst. Het heeft een tijdje stof lopen vangen, maar nu hebben we het weer opgepakt.

En nu? Wat is de volgende stap?

Faye: Happy dicks for everyone! We willen bijvoorbeeld de saaie ecotoiletten van festivals versieren. Pikkenplaatjes op de ecotoiletten van Milkshake bijvoorbeeld. Zodat mensen daar gewoon naar kunnen kijken tijdens het plassen.

Zoeteke: Stel je voor dat je uit je reet bent op de wc en je ziet opeens een plaatje van lullen en kittens in space. Dat lijkt ons leuk.

Faye: We willen elk jaar een piemelblaadje uitgeven. Dit jaar gaan we met Koningsdag op de Lauriersgracht staan om het uit te delen – dan zitten er ook twee uitklappiemels in.

Zoeteke: En we zijn ook bezig met merchandise, maar daar snappen we nog niet zoveel van. Dus dat moeten we eerst nog even uitzoeken.

Maar de pik blijft wel een terugkerend thema in jullie kunst?

Faye: We vinden pikken superleuk, maar we kunnen ook kunst maken zonder pikken.

Zoeteke: Dat zijn we uiteindelijk ook gaan doen, omdat we gek werden van het zoeken naar dicks – de hele dag. We illustreren graag. We maken bovendien lichtboxen met kunst erin en zijn ook bezig met het maken een kinderboek, dat bestaat uit collages.



Bekijk de pikkenkunst van Faye en Zoeteke hieronder:



Wilkzor.knarkibarki.com