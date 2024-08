Will Smith heeft eindelijk zijn midlifecrisis bereikt

Will Smith zei ooit: “Parents are the same no matter time nor place / so to you, all the kids all across the land / take it from me / parents just don’t understand.” Vervolgens kreeg hij kinderen en hield hij zelf op met dingen begrijpen. Zijn zoon heeft een rol in een anime, zijn dochter maakt avant-garde r&b, en wat doet hij zelf? Hij speelt in een gedrocht genaamd Suicide Squad, een film die op een of andere manier toch een Oscar wist binnen te slepen.

Maar zijn midlifecrisis begint nu pas echt vorm te krijgen met Get Lit, een EDM-track met DJ Jazzy Jeff, die je laat walgen op manieren die je niet voor mogelijk hield. Er zijn zelfs al beelden van hoe de twee het lied op een nietsvermoedend publiek op een festival loslaten. Het is op alle vlakken een ramp. We moeten er wel bij zeggen dat zijn oude teksten niet per se dieper gaan dan wat hij lult op Get Lit. Pak ze er hieronder even bij en check de video.

Y’all don’t understand

I never seen so many Dominican women with cinnamon tans

Mira, this is the plan

Take a walk on the beach, draw a heart in the sand

Gimme your hand

Damn, you look sexy

Let’s go to my yacht, in the West Keys

Ride my jetskis, loungin’ in the palm trees