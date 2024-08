Blaas met ons op de Willem-loftrompet voor z’n nieuwe video voor ‘Nike Slogan’

Hoewel we geen officieel statement naar buiten hebben gebracht kan het jou, als trouwe Noisey-lezer, moeilijk zijn ontgaan: sinds hij z’n album Man in Nood en de prachtige video voor Houten Pak uitbracht, is deze website een onofficiële Willem-fanblog. Voor elke beslissing die wij als redactie nemen, hanteren we eerst een brainstormtechniek genaamd ‘WWWD’ (What Would Willem Do), om vervolgens vol eerbied de mixtape van een ongerijpte rapper ritueel naar de prullenbak op ons bureaublad te slepen en de rest van de dag oude Opposites-nummers te blazen op onze Willem-loftrompet.



Nee, oké, gebbetje natuurlijk. We proberen oprecht de Willem gerelateerde content een beetje terug te dringen, maar elke keer als dat een beetje lijkt te lukken, doet-ie weer iets sicks. Een nieuwe clip uitbrengen, bijvoorbeeld. Voor de video van Nike Slogan heeft hij alleen een piano, een oude fabriekshal en een hele lijpe lichtinstallatie van Children of the Light en Space Encounter nodig om een treurige leegte om te toveren tot een adembenemende videoclip. Bekijk het hierboven.



Willem staat eind deze maand in de Rotterdamse Schouwburg, en 7 maart in TivoliVredenburg in Utrecht. Kaartjes vind je hier.