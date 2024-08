Willem van Canshaker Pi over SXSW, hummus en hun gloednieuwe videoclip

Als je me nu vertelt dat de nieuwe video van Canshaker Pi eigenlijk de trailer is voor Trainspotting, geloof ik je direct. Dat kan komen door het feit dat ik die film nooit helemaal heb gezien, maar me wel heel goed kan voorstellen dat Schotten met een grote passie voor opiaten zich prima thuis voelen in de setting van deze clip. Bovendien doen de jongens het hartstikke goed in het buitenland – begin mei brengt een tour ze door bijna heel het Verenigd Koninkrijk.

En over internationale optredens gesproken, terwijl ik dit schrijf zit de band in Austin, Texas voor SXSW – een soort Eurosonic maar dan nóg verder weg dan Groningen – om zich daar te tonen aan het Amerikaanse publiek. En dat is maar goed ook, want op 4 mei ­presenteren ze hun nieuwe album met een exclusieve show in het Skatecafé in Amsterdam. Zo! Dit is een zaligmakende opeenstapeling van goed nieuws, dus een dag voor hij in het vliegtuig stapte belde ik bandlid Willem om hem hier wat vragen over te stellen.

Noisey: Het is nu zondag, maar dit artikel wordt donderdag gepubliceerd samen met jullie nieuwe clip. Dan is jullie eerste show op SXSW al geweest. Dus, eh, ja, hoe ging het?

Willem: Haha, het was te gek.



Publiek mee, alles?

Ze gingen los, ja, helemaal prachtig. Niet te stoppen. Nee, ik vind het heel moeilijk om me nu iets van het festival voor te stellen. Beste is om het een beetje te laten gebeuren toch?



Het lijkt me wel spannend, er lopen toch semi-belangrijke mensen rond.

Wij voelen die druk nooit zo, ik vind het spannender om voor een zaal te spelen waar allemaal vrienden staan te kijken. Dat zijn uiteindelijk de mensen van wie je het echt kan schelen wat ze van je vinden. En het gaat ook nooit écht fout, het is niet dat we nooit meer ergens geboekt worden als het niet zo goed gaat. Beetje saai publiek, ook. We zijn er niet zo mee bezig.



Jullie krijgen internationaal best veel goede recensies. BBC tipte Canshaker Pi als band om in de gaten te houden in 2018, brengt dat geen druk?

Nou, ja, nee, niet echt. Het is heel fijn vooral. Het zorgt ervoor dat we op veel andere plekken kunnen spelen, maar dat mensen goeie dingen over ons zeggen en schrijven is uiteindelijk niet waar je het voor doet. We willen gewoon goeie shows spelen, en dat is letterlijk het enige wat we daar kunnen doen.



Zijn er andere dingen die je per se moet doen in Austin?

Niet echt. Het festival schijnt zo gigantisch groot en druk en hectisch te zijn dat je vooral niet moet proberen in te plannen om ergens anders heen te gaan. M’n broertje vroeg of ik een Dickies-broek voor hem wil kopen, die schijnen daar goedkoop te zijn. En, ja, gewoon Amerikaans eten. Patat. Hamburgers.



Klinkt als het leukste schoolreisje ooit.

Ja, maar dat is het altijd bij ons.



Hebben jullie zo’n zak gele schuimbanaantjes mee?

Nee, maar we eten wel heel veel hummus in de bus. Ik kan daar altijd wel veel van op. Nederland loopt op dit moment ver voor in de hummus-game. Andere landen hebben meestal maar twee, maximaal drie soorten hummus. Dat is achterlopen. Er is er eentje met ras el hanout, die vind ik super lekker. Zeker m’n favo.



Is het meervoud hummussen of humi?

Ik dacht gewoon ‘twee soorten hummus’? Of toch hummussen? Moeilijk. Brood met hummus eten geeft in ieder geval veel kruimels in een bus. Ik hoop dat Austin een goede hummus-scene heeft, of iets anders met kikkererwten doet.



Ik las dat Elon Musk er ook is.

Oh, wat leuk, ik hoop dat-ie komt kijken. Ik ben een fan van Elon Musk. Het lijkt me ook echt iemand die veel hummus eet. Hij is beheerst, zen. Hij ziet er gezond uit, zeker voor iemand die zo hard werkt. Je moet goed eten als je een raket wil bouwen.



Genoeg over hummus. Vette clip, hoor.

Wel heftig hè? Hache, een vriend van ons uit Groningen, heeft het gemaakt. Hij had al hele vette clips voor Korfbal en Iguana Death Cult gemaakt, en daarom vroegen we of hij ook met ons wilde werken. Hele lieve gast.



Lief? Je verwacht eerder dat het gemaakt is door een slager met een bebloed schort om.

Ja, hij houdt nogal van heftige esthetiek en distorted beelden. Maar voor de rest heel lief. Hartstikke leuk als schoonzoon, met muziek en clipjes en dingen.