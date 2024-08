Willie Darktrousers is compleet uit zijn stekker, noem het gerust ‘biebelebons’

Ontmoet de band Willie Darktrousers & de Splinters, een stel gasten dat zich net als ieder ander gezond mens weleens irriteert aan alledaagse taferelen. Die frustraties noemen zij ook wel biebelebons, vraag ons niet waarom. In de ogen van deze jongens zijn een hoop dingen biebelebons, dus maakten ze er een liedje over.

Er zijn dingen die ik zelf biebelebons zou noemen, zoals het feit dat veel landgenoten het concept van links gaan of rechts staan op de roltrap niet begrijpen. Of dat de prijs van gezond eten zoveel hoger is dan die van vette troep (heb je gezien wat een brood kost bij de Marqt?). Compleet biebelebons! Het vrij heftige nummer en de bijhorende videoclip zijn net zo geschift, en de metalriffs die tegen de autotune-zang schuren dragen daar flink aan bij. Bekijk het zelf hierboven.

Videos by VICE

Op 14 oktober brengt Willie Darktrousers & de Splinters hun debuutalbum Glibberburen uit.