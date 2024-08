Wimbledon-winnaar Novak Djokovic won dankzij meditatie, yoga en veganisme

[Een versie van dit artikel verscheen oorspronkelijk op Amuse, in april 2018, maar we publiceren het hier opnieuw omdat Djokovic gisteren Wimbledon heeft gewonnen.]



Zelfs onder de topsporters staat Novak Djokovic bekend om zijn toewijding aan ‘clean eating’. Misschien heeft het te maken met het feit dat zijn weg naar nummer één samenviel met een glutenvrij dieet, of dat hij zowel een dieet-kookboek heeft gepubliceerd, als een veganistisch restaurant, Eqvita, in Monaco opende.

Videos by VICE

We vroegen hem vijf tips om je welzijn te verbeteren.

Check je dieet

“Ik kwam er in 2010 achter dat ik allergisch was voor gluten. Daarvoor wist ik niet eens wat dat was. Ik heb ook zuivelproducten en geraffineerde suikers uit m’n dieet geschrapt, wat misschien nog wel belangrijker was dan gluten. Ik denk dat dat me geholpen heeft om een betere tennisspeler te zijn en gezonder te zijn in het algemeen. Daarbij komt ook dat ik sneller herstel als atleet. Het werkte gewoon goed. Daarmee wil ik niet zeggen dat dit voor iedereen zou werken, maar voor mij was het een belangrijk, integraal onderdeel is van mijn carrière.”

Mediteer

“Ik doe aan meditatie en yoga vanuit een behoefte om een optimale gemoedstoestand en rust en vrede te bereiken, en om vreugde en geluk te ervaren. Iedereen heeft zijn eigen manier om die staat van bewustzijn te bereiken waar je je goed voelt, en je liefde voelt naar jezelf, de mensen om je heen, en de wereld. Ik probeer in lijn te komen met deze denkwijze en aanpak in het leven. Want de afgelopen zeven à acht maanden waren zeker niet makkelijk. De resultaten in grote kampioenschappen lieten op zich wachten en ik miste emotioneel evenwicht op de tennisbaan.”

Vergeet je angsten

“Ik werk elke dag hard om geen angsten te hebben. Ik denk dat angsten onze grootste vijand zijn, in elk aspect van het bestaan. Als ik te veel aandacht schonk aan mijn angsten had ik nooit kunnen bereiken wat ik heb bereikt.”

Laat liefde binnen

“Ik probeer me te concentreren op de positieve emoties die me aansporen, zoals passie, vreugde en de inspiratie op de sport te beoefenen waar ik van hou. Ik moet altijd teruggaan naar die kern: het feit dat ik ervan hou om een tennisracket in m’n handen te hebben, en dat ik elke dag op elke baan wil staan – niet alleen het middenveld op een Grand Slam. Dat geeft me het enthousiasme en plezier dat ik nodig heb om door te gaan. Ik heb mijn motivatie moeten hervinden, de vreugde van het tennissen. Dat het niet alleen om winnen of verliezen gaat, maar om het spelen zelf.”

Betreed een nieuwe dimensie van bewustzijn

“Ik ben drie jaar geleden vader geworden, en mijn vrouw is nu opnieuw zwanger. Mijn leven als tennisspeler is sindsdien veranderd. In de zin dat ik een nieuwe dimensie van bewustzijn heb kunnen betreden. Ik ben me meer van mezelf bewust en ik zie mezelf als meer dan alleen een tennisspeler. Als ik nu thuiskom moet ik mijn racket laten staan en mijn gezinsverplichtingen oppakken, waar ik ook erg van geniet. En dat geeft me een gevoel van kalmte en helpt ook bij mijn herstel.”