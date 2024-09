Win de allerlaatste kaarten voor de uitverkochte VICE Night at IDFA

Volgende week begint IDFA 2016. Om je te helpen een weg te vinden in het enorme woud aan documentaires waar je op het festival uit kan kiezen (ruim driehonderd!) hebben wij een selectie gemaakt van films die je sowieso moet gaan zien. We hebben deze films gekozen omdat ze unieke personages introduceren, op een nieuwe manier een verhaal vertellen, en intrigerende thema’s behandelen.

Van de dertien films die we hebben geselecteerd, vertonen we er twee op de VICE Night at IDFA, op vrijdag 25 november in de Brakke Grond in Amsterdam. Shot! The Psycho-Spiritual Mantra of Rock is een door VICE geproduceerde docu over Mike Rock, de legendarische fotograaf die met platenhoezen, foto’s en videoclips een belangrijke rol speelde in het scheppen van het imago van onder meer Iggy Pop, David Bowie en Lou Reed. In My Daughter Nora wordt een moeder gevolgd wier dochter naar Syrië afreisde om daar de strijd met de ongelovigen aan te gaan.

Bekijk hier op welke films wij met trots een kwaliteitsstempel hebben gedrukt voor de VICE Guide to IDFA.