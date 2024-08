Win een van de Golden Tickets voor twintig festivals in heel Europa

*UPDATE: De inschrijftijd is voorbij, het zit erop, de lijnen zijn gesloten en je bent te laat als je dit nu pas leest. Dat wordt dokken voor je festivalkaartjes!

=====

Lezen over festivals is leuk, er bij zijn is nóg leuker. Daarom geven we Golden Tickets weg, waarmee jij en één vriend of vriendin toegang krijgen tot twintig festivals in heel Europa.



Omdat wij ook wel inzien dat twintig festivals in krap drie maanden een beetje gortig is, hoéf je niet naar alle twintig festivals. Maar het mag natuurlijk wel! En omdat al die feestvreugde wel genoeg van je energie vraagt, vragen we je niet om een ingewikkelde opdracht te vervullen om kans te maken. Het enige dat jij hoeft te doen om kans te maken op de Golden Ticket is je onderaan deze pagina je e-mailadres achter te laten. Als je toch bezig bent, vind dan meteen even het vakje aan om onze nieuwsbrief te ontvangen. Doe dat vóór 25 juni, en je hoort vanzelf of je gewonnen hebt!

Laat hieronder je e-mailadres achter, zeg al je andere plannen voor deze zomer af en win (oké, misschien kan je beter wachten met al je plannen afzeggen tot je hebt gewonnen). Daaronder vind je alle festivals waar je met de Golden Ticket naartoe mag.

Hier de festivals waarvoor je toegang krijgt:

Appelsap

Bilbao BBK LIVE (Spanje)

Dance Valley

Dour Festival (België)

Encore Festival

Exit Festival (Servië)

Indian Summer Festival

Into the Woods

Moonland (Estland)

Nomads

Oasis (Marokko)

Pollerwiesen Festival (Duitsland)

STRAF_WERK

Strange Sounds From Beyond

Streetmode Festival (Griekenland)

VIVA! Festvial (Italië)

Welcome to the Village

Woo Hah!

Zeezout Festival

Zwarte Cross





Check voor je meedoet hier nog even de actievoorwaarden.