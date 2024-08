Win kaarten voor de uitverkochte VICE Night at IDFA

IDFA is inmiddels al een weekje aan de gang. Of het nou komt door je sociale verplichtingen, je boze werkgever of de tegenstribbelende bankrekening, wij begrijpen heel goed dat je niet naar alle documentaires kunt gaan. De paar films die je wél kunt bezoeken, moeten dus ook wel echt de beste/leukste/ontroerendste films van het festival zijn. Om je een handje te helpen door het doolhof aan documentaires (het zijn er ruim driehonderd!) hebben we een selectie gemaakt van drie korte films die je sowieso moet gaan zien. Die films hebben we gekozen op basis van een aantal belangwekkende zaken, zoals unieke personages, de originele manier van vertelling en intrigerende thema’s.



Deze drie films zullen we vertonen tijdens de VICE Night at IDFA op vrijdag 24 november in de Brakke Grond in Amsterdam. De avond is uitverkocht maar we geven nog een aantal kaarten weg, die je kunt winnen door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief (zie hieronder).

Videos by VICE

En de moeite waard is het, want dit zijn de films die je kunt gaan zien.

In Find, Fix, Finish vertellen twee dronepiloten over de nieuwste manier om conflicten uit te vechten. De film biedt een mooie inkijk in de nieuwe, koele manier van oorlog voeren. Strike Team vertelt het verhaal van een briljante politieactie in de VS waarbij ruim honderd voortvluchtige misdadigers in één keer in de kraag werden gevat. Tot slot is Five Years After the War een verhaal over de zoektocht naar identiteit van de Joods-Arabische Tim, die op zoek gaat naar zijn vader en zijn verleden. Zijn vader is ooit vanwege de oorlog gevlucht uit Irak en in Frankrijk terecht gekomen.

Dat is niet het enige. Na afloop van de films zijn er Q&A’s met de makers, en daarna kun je aan het bier of een ander lekker drankje tijdens de borrel, waar je als je geluk hebt kunt nababbelen met de makers, die daar vermoedelijk in het wild zullen rondlopen.

Hopelijk tot dan! Hieronder dus het inschrijfding voor de mooiste nieuwsbrief van de Benelux: