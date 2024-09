Win samen met drie vrienden een Meet & Eat met Joris Voorn

Heb je altijd al eens aan tafel willen zitten met Joris Voorn? In samenwerking met Deliveroo geven we een Meet & Eat met hem weg. Op zondag 23 oktober kun jij samen met drie vrienden met hem aanschuiven voor een exclusief diner en win je bovendien drie gastenlijstplekken voor ADE Special-show in Shelter diezelfde avond.

Stel je voor dat je de technolegende diep in de ogen kijkt en hem kunt vragen hoe hij zijn iconische tracks maakt. Of praat met hem over fotografie – hij is naast dj ook een fantastische fotograaf. Praat met hem over klassieke muziek en de opvoeding door zijn vader, componist Joop Voorn. Of vraag welk eten hij thuis laat bezorgen op een brakke maandag. Genoeg om over te praten en we beloven alvast dat het diner zelf ook heerlijk wordt. Dat klinkt als een uitstekend etentje, dachten wij zo.

Videos by VICE

Meld je hieronder aan. Deliveroo kiest uit alle aanmeldingen degene die weet wat het lievelingseten van Joris Voorn is.

Nadat we de winnaar bekend hebben gemaakt op vrijdag 21 oktober via Thump krijgen alle andere deelnemers een voucher code voor korting bij Deliveroo!