Deze Canadees opende een winkel voor heroïne en meth – en werd gearresteerd

De man uit Vancouver die een winkel opende waar heroïne, meth, cocaïne en mdma werden verkocht werd minder dan 24 uur na het starten van de zaak gearresteerd.

Jerry Martin opende woensdag zijn mobiele winkel The Drugs Store in de Downtown Eastside, een buurt die wordt geteisterd door een epidemie aan overdosissen. Hij zei dat hij mensen toegang wilde geven tot een veilige voorraad drugs die getest waren om er zeker van te zijn dat er geen fentanyl in zat.

De politie van Vancouver zei donderdag een man voor drugssmokkel te hebben gearresteerd, “in verband met een illegale drugsapotheek die gisteren in de Downtown Eastside zijn deuren opende.”

De politie zei dat ze bewijs begonnen te verzamelen “nadat de verdachte vanuit een mobiele aanhanger cocaïne, crack, methamfetamine en heroïne begon te verkopen.”

“We steunen maatregelen die zijn gericht op het verbeteren van publieke veiligheid voor drugsgebruikers, waaronder schadebeperkingsdiensten en decriminalisatie,” zei agent Tania Visintin in een persbericht. “We blijven echter vasthouden dat drugshandel gehandhaafd zal moeten blijven worden.”

De politie zei bij de lopende opsporing twee voertuigen, lichaamspantser en Canadees geld in beslag te hebben genomen. Ze zeiden dat Martin vanwege zijn borgvoorwaarden niet meer naar de Downtown Eastside mag terugkeren. Ze gingen niet specifiek in op aanklachten tegen Martin.

De winkel, die naast een politiewagen geparkeerd stond, had felgele borden met een prijslijst voor alle drugs, die varieerden van 10 dollar (6,80 euro) voor een puntje (een tiende gram) meth tot 250 dollar (170 euro) voor 2,5 gram crack. Martin, die een steekwerend vest droeg terwijl hij vanachter een raam van plexiglas drugs verkocht, zei dat hij dicht bij de straatprijzen wilde blijven.

Martin vertelde VICE op woensdag dat het zijn plan was om uiteindelijk gearresteerd te worden. Hij zei dat hij een constitutionele uitdaging op gang wil zetten en stelt dat het drugsverbod een giftige drugsvoorraad heeft gecreëerd die Canadezen het leven kost.

“Hij beweerde dat de wetten die een veilige voorraad verbieden en leiden tot dood door vergiftiging in tegenstrijd zijn met sectie 7 van het Handvest van Rechten en Vrijheden en dat ze moeten worden afgeschaft,” schreef Martins advocaat, Paul Lewin, in een brief aan Martins potentiële zakenpartners.

Martin heeft al een veroordeling voor wietsmokkel.

Martin zei dat hij deels werd geïnspireerd om de winkel te openen door zijn stiefbroer Gord Rennie, die vorig jaar door een overdosis om het leven is gekomen. Rennie werd in de VICE-documentaire Beyond Fentanyl geïnterviewd over zijn benzo dope-verslaving.



