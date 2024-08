Winterse rodekoolsalade met appel en spekjes

Porties: 6

Voorbereiding: 15 minuten

Totaal: 45 minuten

Benodigdheden

Voor de dressing:

140 gram grove mosterd

60 ml pure ahornsiroop

60 ml appelciderazijn

1 theelepel venkelzaad, geroosterd

60 ml koolzaadolie

60 ml extra virgine olijfolie

Zeezout en versgemalen zwarte peper

Voor de salade:

2 dikke plakken spek, in kleine reepjes van ongeveer 1 cm gesneden

30 ml koolzaadolie

1 middelgrote rode kool, in 6 parten gesneden, de losse bladeren van de buitenkant verwijderd, maar met de kern nog intact

30 g ongezouten boter

Zeezout en versgemalen peper

½ appel, zoals Goudrenet of Jonagold, klokhuis verwijderd en in kleine partjes gesneden.

½ nashipeer (een Aziatische peer, check de toko), de kern verwijderd en in dunne partjes gesneden

Een handje frisée (sla)

4 geroosterde sjalotjes, gepeld en fijngehakt

65 gram pompoenzaden, geroosterd

Bereidingswijze

1. Maak de dressing: meng in een kleine kom de mosterd, ahornsiroop, appelciderazijn en het venkelzaad. Roer 60 ml koolzaadolie en de olijfolie erdoor en breng op smaak met zout en peper.

2. Maak de salade: Zet een middelgrote koekenpan op vuur middelhoog. Doe het spek in de pan bak het al roerend goudbruin. Gebruik een schuimspaan om het spek uit de pan te vissen en leg het op een bord bedekt met keukenpapier. Zet het aan de kant.

3. Voeg 30 ml koolzaadolie bij het vet van de spek in de pan. Leg de parten kool met de platte kant naar beneden, in de pan. Voeg de boter toe en bak in 10 minuten, terwijl je ‘m af en toe omdraait, tot beide kanten bruin en zacht zijn. Haal de kool uit de pan, leg op een bord en breng op smaak met zout en peper. Laat afkoelen.

4. Leg de kool met de gesneden kant omhoog op een schitterend bord, of verdeel de parten over meerdere borden. Leg op elke deel wat plakjes appel en peer. Stop de frisée een beetje nonchalant tussen de kool en giet lekker veel dressing over het gerecht. Maak het af met de spekreepjes, geroosterde sjalotjes en pompoenzaden. Serveer meteen en serveer er de resterende dressing bij.