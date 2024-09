Wivvamilie zet Arnhem weer op de kaart met hun clip ‘Bleef Hangen’

Met wat vrienden afteren is na een goed feestje altijd wel gezellig. In Arnhem doen ze dat met een vrachtlading Klok-biertjes en harde beats, als we de nieuwe clip van rapcollectief Wivvamilie mogen geloven. Iets anders dat we leren van de video is dat de koelkast nooit leeg is bij deze jongens, en dat je ouders of huisgenoten allang naar hun werk vertrokken zijn wanneer het feest is afgelopen. Waarom krijg ik nooit een uitnodiging voor dit soort bijeenkomsten?

Wivvamilie bestaat uit Niffo Niffo, Asa en Lenny Gotu. Ze hebben nu hun eerste single uit bij Zero, het platenlabel van Hef. Hun clip, geschoten door het collectief Victoire X Festus, is nu hieronder te bekijken.