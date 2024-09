WiWa en Pepijn zijn het volledig eens over de beste muziek van 2016

Als je langer dan tien jaar beste vrienden bent, directe collega’s of een band met elkaar vormt, neem je vaak, zonder het door te hebben, elkaars stopwoordjes over, en lach je alsnog om de domme grappen waar je ooit een hekel aan had. In het geval van De Jeugd van Tegenwoordig delen Willie, Pepijn, Vjeze en Bas Bron na een decennium lang De Jeugd ook een haast identieke muzieksmaak. En als ze een mixtape, track of artiest vreselijk vinden, dan weten ze dat ook van elkaar. Laatst hing Willie met Rico en Sticks. Op een gegeven moment ging het over The Game en ontstaat er een situatie waarin Rico aan Sticks moet uitleggen dat hij niet down is met mister Big Dick. WiWa keek ze aan zo van: hoezo weten jullie niet van elkaar wat je van The Game vindt? Hij vertelt de anekdote om maar te illustreren dat De Jeugd alles van elkaar weet. Het kost Pepijn en Willie dan ook geen enkele moeite om samen tot een lijst van de beste releases uit 2016 te komen, wanneer daar naar wordt gevraagd. De volgorde doet er overigens niet toe.

Lees verder op Noisey.