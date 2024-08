Wodka, designer en schijt hebben: hoe Donnie zich staande houdt op het podium

Op vrijdag 19 januari hosten wij tijdens Eurosonic Noorderslag in de Oosterpoort een panel over psychische problemen binnen de muziekindustrie. Met Farid Benmbarek (Top Notch), Lucky Fonz III, Geert van Itallie (Melkweg) en Esther van der Poel (PACCT) praten we over dit belangrijke onderwerp dat in de wondere wereld van muziek soms vergeten lijkt te worden. Vandaag spreken we alvast Donnie, die (uiteraard) op geheel eigen wijze over zijn plankenkoorts komt.

Verschillende studies laten zien dat tot 72% van de muzikanten last heeft van plankenkoorts. Zelfs gerenommeerde artiesten als Adele, Ozzy Osborne, Eddy van Halen en Rihanna hebben toegegeven dat ze er geregeld onder lijden. Donnie – beter bekend als ‘De Fenomeen’ – hoort bij de overige 28%. Rude Boy Remmington, de leadzanger en tevens testosteronbom van de Urban Dance Squad, zei het al in de vroege jaren negentig: “Echte mannen komen uit Amsterdam-Noord”. En mannen uit Noord zijn nergens bang voor.

Videos by VICE

Afgelopen najaar is Donnie samen met zijn kameraad EenhoornJoost door het land getrokken. De shows waren op veel plekken snel uitverkocht. Zelfs over de grens, in Antwerpen, kon men geen genoeg van hem krijgen. “In België houden ze van extravagante figuren. Ze houden van die mafkezen. Kijk naar Paul Jambers of Eddy Wally,” vertelt de lispelende rapper mij terwijl hij over zijn Breitling-horloge wrijft.

