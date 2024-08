Wodka, designer en schijt hebben: hoe Donnie zich staande houdt op het podium

Op vrijdag 19 januari hosten wij tijdens Eurosonic Noorderslag in de Oosterpoort een panel over psychische problemen binnen de muziekindustrie. Met Farid Benmbarek (Top Notch), Lucky Fonz III, Geert van Itallie (Melkweg) en Esther van der Poel (PACCT) praten we over dit belangrijke onderwerp dat in de wondere wereld van muziek soms vergeten lijkt te worden. Vandaag spreken we alvast Donnie, die (uiteraard) op geheel eigen wijze over zijn plankenkoorts komt.



Verschillende studies laten zien dat tot 72% van de muzikanten last heeft van plankenkoorts. Zelfs gerenommeerde artiesten als Adele, Ozzy Osborne, Eddy van Halen en Rihanna hebben toegegeven dat ze er geregeld onder lijden. Donnie – beter bekend als ‘De Fenomeen’ – hoort bij de overige 28%. Rude Boy Remmington, de leadzanger en tevens testosteronbom van de Urban Dance Squad, zei het al in de vroege jaren negentig: “Echte mannen komen uit Amsterdam-Noord”. En mannen uit Noord zijn nergens bang voor.

Afgelopen najaar is Donnie samen met zijn kameraad EenhoornJoost door het land getrokken. De shows waren op veel plekken snel uitverkocht. Zelfs over de grens, in Antwerpen, kon men geen genoeg van hem krijgen. “In België houden ze van extravagante figuren. Ze houden van die mafkezen. Kijk naar Paul Jambers of Eddy Wally,” vertelt de lispelende rapper mij terwijl hij over zijn Breitling-horloge wrijft.

Videos by VICE

Het is koud buiten. De karakteristieke blonde manen van Donnie zitten verstopt onder een Moncler-muts, de dikke bontkraag van zijn Woolrich-parka kietelt zijn nek en op zijn wangen ligt een keurig gekapt wintertapijtje.

Noisey: Donnie, je hebt een uitverkochte tour achter de rug. Hoe is het leven?

Donnie: We hebben big mang tings uitgespookt, gappie.

Hoe ziet jouw backstage eruit tijdens je tour? Is het een feestje of wil je liever met rust gelaten worden?

Het interesseert me niet zoveel. Als m’n rider in orde is, ben ik chill. Ik moet m’n Grey Goose hebben, ik moet m’n Red Bull hebben en ik moet m’n ijs hebben. Als dat er is, ben ik cool – tranquillo. Als ik drie uur voor aanvang aanwezig ben, drink ik een fles wodka op in dertig minuten. Daarna ben ik ready.

Heb jij ook van die Nadal-achtige trekjes?

Ik moet wel sowieso drie wodka-Red Bulls drinken voor ik het podium op ga. Dan ben ik wat losser. Vroeger deed ik van die hoestdrank-scheuten: 1/4 alcohol met 3/4 frisdrank, maar nu maak ik ze minder sterk. Ik ben ook gestopt met roken. Als je veel zuipt en paft gaat je stem naar de tyfus, heb ik gemerkt. Ken je Russ Bray, die caller bij darten? Dan krijg je zo’n stem als hij. Je moet ook een beetje aan je conditie werken voor die live shows, maar ik geloof niet in fitness. Je moet neuken, gap! En niet vijf keer per week, maar gewoon negen keer. Dan train je die lies ook toch?



Je hebt je drie wodka-Red Bull door je aderen vloeien en de show begint over tien minuten. Beginnen de zenuwen te komen?

Nooit, broer! Ik voel wel een gezonde spanning. Een beetje hetzelfde gevoel wanneer ik nieuwe schoenen van 1500 euro heb besteld en PostNL ieder moment kan aanbellen. Bam! Ik pak het pakketje aan, scheur het karton eraf en pak de doos uit: het kan tegenvallen of het is mooi, snap je wat ik bedoel?

Ben je wel eens te enthousiast geweest met je wodka-Red Bull?

Koningsdag 2014, op het feestje van Mo Manager en Patta in het Westerpark. Freddy zei nog tegen me: “Je moet niet te veel drinken.” Maar ik dacht, het is Koningsdag, ouwe! Ik stond die dag op met een wodka-ontbijt en ik ben blijven zuipen tot ik niks meer in huis had. Op een gegeven moment dronk ik zelfs wodka met kraanwater. Eindstand: ik was zó bezopen dat ik tijdens de show steeds dezelfde zin bleef herhalen. Het was zo slecht dat ze het er op het Leidseplein nog steeds over hebben. Ze hebben het dus wel onthouden! Zo zie je maar: een rampzalig optreden blijft mensen veel langer bij dan een optreden dat ‘wel oké’ was.

Wat is je grootste angst voor een optreden?

Het enige waar ik bang voor ben is dat ze met bier gaan gooien. Ik heb namelijk dure shit aan! Je kunt geen bier gooien op kleding van Moncler, ouwe. Dat is disrespect! Dat is bijna hetzelfde als een Moncler-muts matchen met een truitje van de Zeeman. Dat kan niet! Het moet wel in dezelfde prijsklasse liggen. Ik houd bovendien niet eens van bier. Als je wat op mij wil gooien, gooi dan Grey Goose, dat ligt meer in mijn prijsklasse. Met een glas wodka compenseren ze in ieder geval nog het bedrag dat ik voor m’n truitje heb betaald, snap je?



Denk je daar veel over na, ja?

Dat is niet hoe ik ben. Ik denk sowieso niet te lang na over dingen. Ik ben rauw. Het is een speeltuin op het podium. Als mijn shows te uitgedacht en voorbereid worden, werkt het niet meer. Mensen willen de rauwe Donnie. Je kunt niet als Beethoven komen en een foutloos concert geven. Je moet een paar foutjes kunnen maken. Dat toont karakter.

Heb je dat meegekregen van De Jeugd van Tegenwoordig?

Ja, zij doen dat ook zo. Hun shows zijn tegenwoordig natuurlijk veel professioneler dan toen ze pas begonnen. Ik noem het een super strak georganiseerde teringzooi. Je kunt niet alles uitstippelen. Cabaretiers doen dat toch ook? Dan proberen ze iets nieuws om te kijken of het aanslaat.

Had je vorig jaar op Noorderslag geen last van plankenkoorts?

Op Noorderslag word je door iedereen gek gemaakt: alles moet perfect zijn. Er zijn recensenten dus je moet presteren, want dat levert meer boekingen op, et cetera, et cetera. Het zal allemaal wel. Ik wist bij voorbaat al dat ze mij op 3voor12 niet in de top tien gingen gooien, maar dat boeide mij niets. Kijk nu naar me: ik sta op meer festivals dan negen van de tien uit die lijst. Als je jezelf blijft, kun je alles bereiken. Het gaat hier om: ben je SBS6 of ben je NPO1?

Had vroeger ook al zo’n dikke huid?

Ja, man. Wat je ook doet, mensen praten toch wel over je. Zo zit de wereld in elkaar. Op school zei ik nooit wat, omdat ik dacht dat mensen anders m’n ideeën gingen stelen. Dat dacht ik echt, man! Als de juf vroeg: “Donnie, wat wil je worden?” Dan zei ik: “Weet ik veel.” Ik deel mijn plannen nooit. Net zoals nu: wat heb ik nu eigenlijk over mezelf gezegd? Ik zeg niks, gap! Haha!



Dit artikel vind je in de officiële Eurosonic Noorderslag-guide die gemaakt is door – je raadt het nooit – Noisey. Gedrukt op papier, met een prachtige cover en even mooie stukken, deze week overal in Groningen op te pakken.