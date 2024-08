Woke tieners recenseren Amerikaanse tienerfilmklassiekers

In Amerikaanse tienerfilms ziet het leven er meestal hartstikke gezellig uit. Iedereen woont in een kast van een huis met hele lieve ouders, alle huisfeestjes zijn fantastisch en het enige waar de personages zich echt druk over kunnen maken is of ze wel een date hebben voor het schoolgala.

De oude tienerfilms tenminste, die van rond de eeuwwisseling. Want de huidige generatie kijkt naar hele andere dingen, zoals To All The Boys I’ve Loved Before, Alex Strangelove en Sierra Burgess is a Loser. En op het gebied van onderhuids racisme, heteronormativiteit en slutshaming kunnen de films die wij vroeger keken daar nog een hoop van leren.

Videos by VICE

Aangezien de tieners van nu eerder al hun bedenkingen bleken te hebben over oude romcoms, leek het ons leuk om ze ook onze oude highschoolklassiekers aan een kritische blik te onderwerpen. Dit vonden ze ervan.

Clueless (1995)

“Ik vind niet dat er hele heftige dingen gebeuren in deze film. Het ergste is denk ik dat Elton Cher lastig valt en dat totaal geen consequenties heeft – hij wordt niet tot de orde geroepen, alsof het gewoon geaccepteerd is en tienermeisjes het gewoon maar moeten laten passeren.” Sam, 16.

“Ik weet dat deze film als klassieker bekendstaat, maar ik vind Cher eerlijk gezegd bloedirritant. Ze doet uit de hoogte en maakt het accent van Tai belachelijk omdat ze minder geld heeft. En dat ding met haar stiefbroer – met wie ze in feite is opgegroeid – vind ik eerlijk gezegd ook nogal creepy. Hij is al een paar jaar van de middelbare af en zij is pas 16, dus het is niet alleen wat incestueus, maar ook gewoon vies.” Hannah, 17.

“Ik vind het een leuke film, maar de verhaallijn is wel een beetje gek: Cher eindigt met een gast die in feite gewoon haar stiefbroer is. Veel van dit soort films hebben hele stereotiepe sociale groepen, zoals de sporters en de stoners. Ik weet niet of ze dat eruit zouden halen als de film nu was uitgekomen, maar het lijkt me best schadelijk voor tieners. Zo versterk je het idee dat ze bij een bepaalde groep moeten horen, en ze vervolgens niet meer met mensen uit een andere groep om mogen gaan.” Daisy, 19.

American Pie (1999)

“Deze film is totaal belachelijk, vooral omdat de mannelijke personages alleen maar om seks lijken te geven. Ze zijn bereid om alles te doen en te zeggen om meisjes er maar van te overtuigen om met ze naar bed te gaan. Ik weet niet of dit eind jaren negentig realistisch was, maar in deze tijd gaan mannen in ieder geval een stuk respectvoller en gelijkwaardiger met vrouwen om.” Taylor 16.

“Het deel waarin Jim en de andere mannelijke personages de buitenlandse uitwisselingsstudent filmen is heel problematisch. De film stelt niet eens de vraag of dit wel verantwoord is – het wordt gewoon gebracht als een grap, en dat de jongens allemaal helden zijn omdat hun plannetje geslaagd is. Dat Jimmy haar filmt is een grove schending van haar privacy en ook gewoon een seksueel misdrijf, en dat hij het ook nog aan zijn vrienden laat zien al helemaal. Tegenwoordig zou dat in geen enkele film meer worden toegestaan.” Hannah, 17.

“Die mannen lijken te denken dat vrouwen alleen maar bestaan om seks mee te hebben, in plaats van dat ze een liefdevolle relatie willen met iemand die ze respecteren – het zijn eigenlijk net incels. Als je dit kijkt als tienerjongen, zou je haast denken dat je het recht hebt om met vrouwen te doen wat je maar wilt.” Olivia, 18.

Bring It On (2000)

“Ik vond het best geinig dat de cheerleaders zeiden dat een ander cheerleaderteam hun dansjes had gejat en dit culturele toe-eigening was, omdat witte meisjes die nooit zouden kunnen bedenken. Het is jammer dat zij uiteindelijk verliezen en dat het team met voornamelijk witte mensen ermee wegkomt dat ze vals hebben gespeeld. Maar misschien is dat juist wel realistisch.” Sam, 16.

“Er zit heel veel homofoob en seksistisch taalgebruik in deze film, bijvoorbeeld dat de meisjes elkaar altijd ‘hoer’ of ‘slet’ noemen, en iedereen woorden als ‘pot’ en ‘flikker’ rondslingert. Er was volgens mij een gedeelte waarin een van de vrouwelijke hoofdpersonages, die eigenlijk een goeierik zou moeten zijn, aan een van de jongens vraagt of hij ‘flikkertaal kan spreken’. Dat vond ik erg jammer, vooral omdat de film verder prima was.” Taylor, 16.

“Er zitten veel onacceptabele woorden in deze film. Ze blijven elkaar maar ‘hoer’ en ‘mongool’ noemen. En de cheerleaders worden weggezet als leeghoofden, puur en alleen omdat ze cheerleaders zijn. Maar dat is gewoon een hobby en zegt niets over je intelligentie. Ik vind het problematisch dat ‘vrouwelijke’ activiteiten vaak als dom worden gezien, maar volgens mij is dat nu aan het veranderen.” Daisy, 19.

Dude, Where’s My Car (2000)

“Ik kan me echt niet voorstellen dat deze film tegenwoordig nog gemaakt zou worden. Ik vond het echt vreselijk dat vrijwel elke vrouw die de twee hoofdpersonen ontmoeten, alleen maar lijkt te bestaan voor hun seksuele plezier – van hun vriendinnen tot de vrouwen die ze op het feestje tegenkomen en de vrouwen in de stripclub. Natuurlijk is de hele film volkomen belachelijk, maar ik ergerde me er alsnog aan. De hoofdpersonen zijn seksistische losers die geen vrouwelijke aandacht verdienen.” Taylor, 16.

“Ik kon deze film oprecht niet afkijken, en ik kan me echt niet voorstellen dat iemand dat wel zou kunnen – laat staan dat je ‘m ook nog grappig vindt. Er zitten zoveel dingen in die niet oké zijn, vooral de scène waarin ze Chinees afhalen en de vrouw die de bestelling opneemt de hele tijd “en dan” tegen het personage van Ashton Kutcher blijft zeggen. Ik weet niet of het grappig bedoeld was dat zij hem niet begreep of dat ze echt wilde dat ze meer zouden bestellen, maar ik vond het totaal niet grappig en behoorlijk racistisch.” Hannah, 17.

“Ik haatte alles, maar het ergste was het moment dat Jesse een lapdance van een stripper krijgt die een trans vrouw blijkt te zijn, of zoals ze in de film zeggen: “a gender-challenged male”. Jesse flipt helemaal, begint zijn tong af te vegen omdat hij met haar heeft gekust en tilt haar rokje omhoog om haar zaakje te bekijken. Dat versterkt het stereotiepe beeld van trans mensen als sekswerkers en legitimeert transfobie. Ik vond het walgelijk en ik hoop dat deze film niet gemaakt zou worden als het script nu geschreven zou zijn.” Olivia, 18.

Eurotrip (2004)

“Ik vond het niet leuk om te zien hoe alle buitenlandse mensen die ze tijdens hun reis ontmoeten worden afgeschilderd als idiote stereotypen van de landen waar ze vandaan komen. Ik weet niet of je dat racistisch kunt noemen, maar het is niet geweldig dat Amerikanen elk ander land belachelijk maken.” Sam, 16.

“Er zitten zoveel delen in deze film die op slecht geschreven porno lijken. Het hele idee dat een knappe buitenlandse penvriend seks met je wil hebben, en de scène waarin Cooper in de hottub gaat en het meisje overtuigt om haar beha uit te doen en zichzelf schoon te wrijven. En er zitten zoveel onnodige blote borsten in, waar ik echt van ineenkromp.” Hannah, 17.

“Ik haatte het hoe deze film omging met het stereotype van het coole meisje. Jenny moest zich als een van de jongens gedragen om door hen geaccepteerd te worden. Ze blijft maar tegen hen zeggen dat ze een meisje is, maar Cooper blijft haar negeren. Hij is zo’n seksistisch varken dat hij de vrouwen die geen seksueel object voor hem zijn, niet eens opmerkt.” Olivia, 18.