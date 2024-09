Wolf laat met ‘Oog Dicht’ zien dat er een verband is tussen insomnia en succes

Als er één les te halen valt uit rapteksten, is het wel dat er een verband is tussen insomnia en succes. Frenna deed geen oog dicht voor zijn album, Boef liep een chronisch slaaptekort op en Keizer vertelde ons dat er maar twee optie zijn in het leven: slaap uit of maak buit. Eén plus één is twee, oftewel: een ongezond slaapritme leidt naar ongekende welvaart en guap. Dat heeft Wolf als geen ander begrepen en dat is precies wat hij vertelt in Oog Dicht, waarvan de clip hier in première gaat.

De track van de rapper uit Den Bosch is een voorproefje van zijn nieuwe tape die deze zomer uitkomt, het vervolg op Galg & Rad. Geef je pupillen wat genot en bekijk de clip hieronder. En vergeet niet te slapen, want het is belangrijk om uitgerust te zijn.