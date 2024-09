Glastonbury heeft dit jaar een podium waar alleen vrouwen mogen komen

Festivals zijn het beste en tegelijkertijd het slechtste wat ons ooit is overkomen. Je kunt met MDMA lunchen, vijf dagen lang met je tie dye-broek in de modder rollen en niemand zal je hier gek op aankijken. Aan de andere kant moet je in een tent slapen, kom je heel dicht bij menselijke uitwerpselen, kots je vaker dan je eigenlijk kunt verdragen en moet je het ook doen met 100,000 mensen die Viva la Vida gaan zingen.

Als je als vrouw naar festivals gaat, heb je ook met allerlei andere problemen te maken. Soms moet je vervelende dronken mannen die een ‘praatje’ willen maken van je afslaan. Of erger nog: soms voel je je helemaal niet veilig omdat je je in een omgeving bevindt waar aanranding en verkrachtingen op de loer liggen. Ondanks dat een aantal festivals zich druk bezighoudt met campagnes over veiligheid, wil je soms gewoon drinken en dansen waar dit soort problemen minder snel voorkomen.

Dit jaar zal Glastonbury als eerste festival een podium creëren waar alleen vrouwen mogen komen. Het initiatief komt van een organisatie die zichzelf The Sisterhood noemt. In deze venue is iedereen die zich als vrouw identificeert welkom, dit geldt ook voor de mensen die aan het werk zijn, van het barpersoneel tot aan de beveiliging toe.

“Dit soort ruimtes zijn van belang in een wereld die nog steeds voornamelijk door mannen gedomineerd wordt,” aldus de producenten van The Sisterhood.