Wontons met kaas, ei en spek

Porties: 25

Voorbereiding: 10 minuten

Totaal: 30 minuten

Ingrediënten

110 gram ontbijtspek, in dunne plakken

6 grote eieren, geklutst

zeezout en versgemalen peper, naar smaak

170 gram echte cheddar, geraspt

25 vierkante wontonvellen

koolzaadolie, om in te frituren

ketchup, om erbij te serveren

Bereidingswijze

1. Verwarm een koekenpan met antiaanbaklaag op middelhoog vuur. Leg hier de plakken spek in en bak knapperig in ongeveer 8 minuten. Laat het uitgebakken spek uitlekken op wat keukenpapier.

2. Giet het eimengsel in diezelfde koekenpan en breng op smaak met zout en peper. Zet het vuur wat lager en blijf goed roeren door de pan. Je wilt dat het ei gaart, maar het mag niet helemaal gaar zijn. Roer als het mengsel nog een beetje nat is de geraspte kaas erdoor en verkruimel het spek in de pan. Haal de pan van het vuur, roer nog even goed door en laat het mengsel afkoelen op het aanrecht.

3. Pak een wontonvel en leg in het midden twee theelepels eivulling. Bestrijk de randjes van het deeg met wat water (doe dit met een schone vinger!). Vouw het vel dubbel zodat er een driehoek ontstaat. Doe dit met alle wontonvellen.

4. Verhit een laag van 5 centimeter olie in een grote sauspan met dikke bodem en verhit de olie tot 180 °C (meet dit met een kookhermometer). Bak de wontons in delen goudbruin, dat duurt telkens zo’n 2 minuten. Laat ze daarna uitlekken op wat keukenpapier en strooi er nog een beetje zout over. Serveer met de ketchup.