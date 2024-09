Kom ook dit jaar weer het Noisey-podium op Woo Hah! aan gort slaan

Zolang er stormen over ons land trekken die een eigen naam hebben, is het moeilijk om je hart te laten vullen met positieve gedachten, laat staan met het besef dat het nog maar een paar maanden duurt voordat je vol sloopdrang je tentje opzet om daar vervolgens een heel weekend lang niet in te slapen. Want houd vertrouwen, het waait nog heel even, en dan is daar pardoes ineens het festivalseizoen en zal alles zijn zoals altijd: je kunt geen grasveld betreden zonder te struikelen over Chef’Special. Typhoon trekt z’n schoenen uit en de toeters van Kyteman en z’n orkest worden in de tourbus geladen.

Aantrekkelijk, toch? Omdat er zoveel keuze uit festiviteiten is, alvast een bindend advies van ons: hou het weekend van 10 juli vrij, want dan is Woo Hah!. Als op een of andere manier de line-up – met onder anderen Kendrick, Playboi Carti, Young Thug en ADF Samski – nog niet genoeg is om je over te halen is, beloven we bij deze dat wij met Noisey ook dit jaar er weer alles aan zullen doen om jou met veel plezier de boel af te laten breken.

Videos by VICE

Hou ons de komende maanden in de gaten voor verhalen over Woo Hah! en de artiesten die daar staan in allerlei vormen en maten, en hou de socials in de smiezen om op de hoogte te blijven van alle nieuwe namen.