Woo Hah bracht ons blauwe plekken, claustrofobie en deze foto’s

Een uur voordat de show van Travis Scott begint, probeert zo’n beetje heel Woo Hah een plekje vooraan de mainstage te bemachtigen. “We gaan hier dood, maar wel met z’n allen,” hoor ik iemand half euforisch, half angstig tegen zijn vrienden zeggen. “Die man is nog niet eens in Tilburg, doe rustig!” roept een guy terwijl zijn witte schoenen geruïneerd worden. Er moet inderdaad een wonder gebeurd zijn, moest er niemand gewond zijn geraakt tijdens het ongelooflijk harde optreden van La Flame. Het claustrofobisch krappe veld ontploft bijna wanneer Travis opkomt, en alle ongeruste gezichten veranderen in een klap in hondsdolle gelukzaligheid. Het is de perfecte afsluiter voor een festival waar iedereen de dagen vooral springend en badend in het zweet doorbrengt.

