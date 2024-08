Woo Hah! Festival door de lens van Hajar Benjida

Dit jaar host Noisey een podium op Woo Hah!, waarin we de jonge talenten die ons hiphopland rijk is aan jullie voorstellen. In de Lil Cube presenteren we onder andere het NewGen-programma met artiesten als S10, Gotu Jim, Bokoedro en Rarri Jackson. We zouden het natuurlijk vreselijk gezellig vinden als je daar even je neus komt laten zien.

Er is een kans dat je nog steeds korrels zand vindt in de kleren die je vorig jaar op Woo Hah! aan had. Toen het festival verhuisde van een industrieterrein in Tilburg naar de natuur van de Beekse Bergen, was niemand voorbereid op de hoeveelheid stof in de lucht die de ontelbare moshpits zouden creëren. Alsof je over de set van een post-apocalyptische film wandelde. Hajar Benjida (24)ontsnapte in de backstage aan de zandstorm, en legde de artiesten die dat jaar op de line-up stonden vast.

Videos by VICE

Je kent de Haagse fotograaf misschien van haar populaire instagram-accounts. Op @hajarbenji plaatst ze haar intieme portretten van de grootste rappers ter wereld, waaronder Juice WRLD, Post Malone en Playboi Carti, waarbij ze op een of andere manier altijd in de buurt weet te komen. Haar andere account, te weten @youngthugaspaintings, bracht haar naar Art Basel in Miami. Daar toonde ze haar werk over de haast krankzinnige gelijkenissen tussen foto’s van Young Thug en klassieke schilderijen.

Hieronder zie je de foto’s die Hajar vorig jaar maakte.

Rich Brian

Jungle Pussy

Denzel Curry

A$AP Twelvyy

Mick Jenkins

6Lack

AJ Tracey

Joey Badass

Wil je meer van dit? Volg ons dan ook op instagram.