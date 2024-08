Joehoe, Noisey heeft dit jaar een eigen podium op Woo Hah!

Iedereen met een beetje liefde voor hiphop en/of affiniteit met het fenomeen ‘plezier’ weet dat Woo Hah! ook dit jaar weer praktisch onmogelijk te vermijden is. Travis Scott is er, Lil Uzi Vert komt langs, Stormzy komt een moppie rappen, jij bent uiteraard aanwezig, en wij dus ook. Met veel trots, en nog meer genoegen, kunnen we hier aankondigen dat we dit jaar met Noisey de Lil Cube op Woo Hah! hosten.



De Lil Cube is een soort tent in de vorm van een flinke suikerklont, waar de volgende generatie Nederlandse hiphoptalenten het hele weekend z’n uiterste best gaat doen om de hele bliksemse boel met de grond gelijk te maken. Vorig jaar is het CRY gelukt om het podium letterlijk af te breken, en met de line-up van dit jaar kunnen we er maar beter voor zorgen dat er wat extra steunbalken zijn om de boel bij elkaar te houden.



Wie precies die artiesten zijn die deze enorme schoenen dit jaar gaan vullen, wordt in de loop van de week bekendgemaakt, en de komende tijd is er hier, bij ons, van alles te lezen over het festival.