We mogen kaarten voor Woo Hah! weggeven, misschien wel aan jou als je hier klikt

Een line-up van een festival als Woo Hah! mag wat kosten, hey. Travis Scott schijnt dus helemaal niet voor een dubbeltje of twee op te komen dagen, en Pusha T blijkt bij nader inzien ook geen vrijwilliger. Logisch dus dat we gewoon met z’n allen geld neer moeten leggen voor een kaartje, om op die manier een gedegen bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van het festival en zo ook de groei te kunnen stimuleren en elk jaar opnieuw blablabla.



Natuurlijk niet, gek. Gratis festivalkaartjes zijn de mooiste festivalkaartjes, en bof jij even, want wij mogen hier twee personen blij maken met ieder twee gratis kaartjes voor het hele festival. Je krijgt ook nog eens toegang tot de camping waar je lekker je tentje op kunt zetten. Het enige wat jij hoeft te doen om hier kans op te maken is antwoord geven op de belangrijkste vraag sinds het ontstaan van hiphop:

‘Tupac of Bizzey?’



Mail je antwoord en onderbouwing op deze vraag naar contestnl@vice.com, of stuur ons een DM op Instagram, en wie weet zien we jou en een vriend/vriendin/vriendx vooraan bij ons podium op Woo Hah!