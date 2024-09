Woody maakte deze spirituele NYE-mix voor ons

Oudjaarsavond is een moment van bezinning. Misschien overpeins je morgennacht onder het genoet van een glaasje Veuve of je komend jaar eindelijk eens naar de sauna gaat voor een stevige sessie bikram yoga. Of overweeg je op een huisfeestje dat uit de hand dreigt te lopen of je goji-bessen uit je dieet moet halen omdat de import ervan toch niet helemaal in de haak is.

We vroegen onze favoriete dj van het moment, de Delfste weirdo Woody, om een NYE-mix voor ons te maken. Bij het horen ervan krijgen we al helemaal zin in 2017. Als je deze mix opzet op dat ontsporende huisfeestje, hoef je 1 januari niet meer met een zonnegroet uit bed te komen of je navelchakra open te zetten. Ja, Woody straalt zijn eigenaardige tribale ritmes en maffe kijk op 90s house rechtstreeks je derde oog in. Dat spiritualiteit zo dansbaar kan zijn!

Luister de bedwelmende 80 minuten durende mix hieronder, en check hier de NYE-mixen die Detroit Swindle en Kornél Kovács voor ons maakten.