Woonhokjes van 3 vierkante meter, de deprimerende toekomst van leven in de stad

Tenzij je van enorm veel van açaibowls en ongelijkheid houdt, is gentrificatie geen leuk iets. Ik kan daar een boel redenen voor bedenken, maar ik denk dat (en sorry dat ik nu klink als een projectontwikkelaar) ‘regeneratie’ de voornaamste reden is. Het leidt namelijk onvermijdelijk tot enorme stijgingen van huurprijzen en levensonderhoud, waardoor de mensen die al weet ik hoe lang in zo’n buurt woonden gedwongen worden om te verhuizen. Het zorgt er ook voor dat het steeds moeilijker wordt om als jong persoon op jezelf te gaan wonen.

Dit geldt in Amsterdam, maar ook in andere steden, zoals bijvoorbeeld Barcelona. De gemiddelde huurprijs ligt daar rond de 950 euro, terwijl het minimumloon in Spanje rond de 1050 euro ligt.

Mensen zijn wanhopig op zoek naar betaalbare woonruimte, en dat wordt uitgebuit door huisbazen en verhuurbedrijven, die huurders in minuscule ruimtes proberen te proppen. Haibu 4.0 is een bedrijf dat gedeelde woonruimtes aanbiedt voor 25 tot 30 personen, door een grote kamer op te splitsen in hokjes van drie vierkante meter. Vastgoedontwikkelaar Marc Olivé beweert het concept van deze ‘bijenkorfappartementen’ te hebben uitgevonden. Hij geeft toe dat het geen fatsoenlijke woningen zijn, maar vertelde me dat ze een tijdelijke oplossing bieden voor het huisvestingsprobleem.

Binnen in een van de hokjes.

De gemeente heeft deze flats illegaal verklaard, dus worden ze momenteel in het geheim gerund. Desondanks is Olivé ervan overtuigd dat dit model uiteindelijk in heel Spanje, Europa en de VS overgenomen zal worden. Zodra dat zo is, is een van Olivés plannen om bijenkorfappartementen te bouwen op parkeerterreinen bij winkelcentra en in andere grote open stedelijke ruimtes.

Het vertrouwen van Olivé komt waarschijnlijk van het feit dat Haibu 4.0 buitengewoon goed wordt gefinancierd. Een onderzoek door VICE Spanje wees uit dat het ontwikkelingsbedrijf wordt ondersteund door een aantal grote investeerders, die weer gelinkt zijn aan een enorme corruptiezaak in Spanje, en ook banden hebben met illegale sponsoring van de rechtse Volkspartij.

Olivé was zo vriendelijk om ons rond te leiden in een van zijn geheime vestigingen in Barcelona. Daar ontmoetten we Héctor Cabañol, een gescheiden vader van twee dochters die parttime werkt als treinmonteur. Met zijn salaris, zei de 32-jarige, heeft hij maar twee keuzes: bij zijn ouders intrekken, ver weg van zijn dochters, of een bijenkorfappartement huren voor 150 euro per maand. “Het is er koud en de omstandigheden zijn niet best, maar ik heb geen keus,” vertelde hij.

Zie hieronder meer foto’s van de bijenkorfappartementen in Barcelona.

Hector in zijn kamer. Hij bewaart al zijn bezittingen onder zijn bed



Marc Olivé, manager van Haibu 4.0 en ontwikkelaar van bijenkorfappartementen, laat de verborgen ingang van een van zijn gebouwen zien



Een van de drie gedeelde toiletten in het appartement



Bewoners hangen doorgaans hun handdoeken te drogen aan de deuren van de hokjes

Een van de twee douches in het appartement, op een verhoging geplaatst om te helpen met het afvoerwater



Een kast van een van de huurders



De gedeelde woonkamer