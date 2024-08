Word dronken in de Upside Down in deze ‘Stranger Things’-bar

Stranger Things is één grote ode aan nostalgie naar de jaren tachtig, compleet met bloempotkapsels, slecht passende jeans, Spielberg-achtige monsters, achtervolgingen op de fiets en muziek van Foreigner. Maar nu het inmiddels alweer een jaar geleden is dat het eerste seizoen verscheen (en een derde seizoen onlangs is bevestigd), kijken fans reikhalzend uit naar nieuwe afleveringen.

Het tweede seizoen begint gelukkig op 27 oktober. Inwoners van Chicago kunnen tot die tijd hun hart ophalen (en terugdenken aan hoe ze het eerste seizoen in juli van 2016 in een mum van tijd verslonden hadden) in een tot in de puntjes verzorgde pop-up bar, in het Emporium in Chicago.

Videos by VICE

De bar heeft de toepasselijke naam “The Upside Down” gekregen en opende zijn deuren afgelopen vrijdag, met herkenbare decors en props die regelrecht uit de show lijken te komen. Bij het nabootsen van Joyces woonkamer (met alle kerstverlichting, weet je nog?), de griezelige sfeer van de Upside Down en zelfs het dreigende, metalen hekwerk rondom Hawkins National Laboratory is aan werkelijk alles gedacht.

Kom binnen in Castle Byers…

… infiltreer het verboden terrein van de Department of Energy…

En vergeet vooral niet om dronken te worden. De cocktails klinken half zo slecht nog niet, zoals de “Mouthbreather” (gin met gekarameliseerde ananas, limoen, Ancho Reyes-likeur en “hellfire shrub“, een hete saus speciaal voor in drankjes”) en de “She’s Our Friend & She’s Crazy” (reposadotequila met amaretto, citroen en aardbei).

De plek waar de bar naar vernoemd is – die beter bekend staat als de spookachtige, alternatieve dimensie die in de serie bewoond wordt door de Demagorgon – is natuurlijk ook te bewonderen. Daarnaast is er een podium te zien dat precies lijkt op dat van de AV-club van school, en volgens Emporium zullen daar in de toekomst “muzikale optredens plaats gaan vinden van een aantal bijzondere, mysterieuze gasten.”

Als je trek hebt gekregen van al die cocktails, bestel dan ‘Eleven’s Eggo-slushie’, gegarneerd met een stukje wafel.

Als je verlangen naar simpele tijden nog steeds niet verzadigd is, komt het Emporium met een arcadehal vol nostalgische games, van TRON tot Terminator 2: Judgement Day tot Twilight Zone (jammer genoeg geen Dragon’s Lair, zoals te zien was in de trailer van seizoen twee).

De pop-up bar is tot eind september geopend – tegen die tijd hoef je nog maar een maand te wachten totdat je jezelf in je appartement kunt opsluiten om negen uur lang naar brugpiepers te kijken die Dungeons & Dragons spelen, New Wave luisteren en het gevecht aangaan met demonen. Hadden we trouwens al verteld dat er een Jägermeister-machine te vinden is met toepasselijk Barb-thema?

Probeer alleen niet zo hard te gaan dat je uiteindelijk letterlijk Upside Down belandt.