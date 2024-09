Word high met de wietbruschetta van ‘Bong Appetit’

Er zijn maar weinig dingen op deze aardkloot die de prachtige eenvoud en het tergende comfort van een goedgemaakte bruschetta kunnen overtreffen. Behalve THC. THC kan een perfecte bruschetta nog duizend keer perfecter maken.

Culinair en medisch voorstander van cannabis Jessica Catalano is zich daar bewust van. Zij houdt zich voornamelijk bezig met het vinden van de perfecte smaakcombinaties tussen verschillende soorten cannabis en verschillende soorten eten, en het schrijven van boeken zoals The Ganja Kitchen Revolution: The Bible of Cannabis Cuisine.

Catalano gelooft dat “door specifieke cannabissoorten toe te voegen aan specifieke gerechten smaken beter tot uiting komen, en zo een ware cannabis cuisine ontstaat.” Met dat idee als uitgangspunt wordt hier een hele nieuwe weg geopend: er kunnen eindeloos nieuwe gerechten gecreëerd worden, en dat levert ons een heleboel fantastische edibles op.

