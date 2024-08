Word je aantrekkelijker als je naar seks ruikt?

Ik vind weinig lekkerder dan de geur van seks. Alhoewel de melange van zweet, speeksel andere lichaamssappen an sich vrij wansmakelijk is, katapulteert de geur me ogenblikkelijk terug naar geile wieppartijtjes en explosieve orgasmes. En blijkbaar ben ik niet de enige die dit een lekker luchtje vindt. Een vriend van me vertelde onlangs dat hij altijd aanzienlijk meer vrouwen aantrekt als hij net seks heeft gehad, alsof ze “de seks kunnen ruiken.” Het klinkt als een opmerking die die irritante eeuwige maagd van de middelbare school zou maken, maar zou je echt aan iemand kunnen ruiken dat die een tijdje geleden een zwoele stoeipartij heeft gehad? Welk effect heeft die geur dan op anderen en wat ruik je eigenlijk in godsnaam als je denkt seks – en andere geilheid – te ruiken?



Ik bel seksuoloog Jelto Drenth op. Voor zijn boek De oorsprong van de wereld onderzocht hij alle feiten en mythes over de vulva. Ook bespreekt hij in zijn boek ‘het vrouwelijk parfum’, aka de geur van je flamoes. Volgens hem kan je seks zeker ruiken: “Toen ik voor het eerst een uurtje met een meisje gevrijd had, even de kamer verliet en terug tegenkwam, rook ik meteen die hele sterke geur van een opgewonden kut,” vertelt hij me. De geur van seks is een mengeling tussen de geuren van de twee (of meer) opgewonden geslachtsdelen, zweet, eventueel sperma en feromonen.

Een van de geuren die je mogelijk dus kunt ruiken, is die van een opgewonden vrouw. In zijn boek maakt hij een onderscheid tussen vrouwen als ‘producers’ en ‘non-producers’. ‘Producers’ hebben vluchtige vetzuren in hun vulva, waardoor ze een geil, dierlijk luchtje produceren. ‘Non-producers’ daarentegen stoten vooral een licht-zurige karnemelk-geur uit. “Het is op zich niet gek dat de geur van een kut vooral met vis vergelijken wordt,” vertelt hij. “En veel vrouwen schamen zich voor hun geuren, omdat ze het een ordinaire geur vinden.” Toch is die schaamte helemaal niet nodig. De geur van een natuurlijke vulva wordt vooral lekker gevonden door de meeste sekspartners. “Maar soms kan de geur van seks ook beïnvloed worden door schimmelinfecties bij de vrouw,” vertelt Drenth. “Trichomonas is een schimmelinfectie die een heel gistluchtje veroorzaakt. Een andere bacterie zorgt ervoor dat het vrouwelijk geslachtsdeel erg vissig begint te ruiken, vooral als een man zonder condoom in je is klaargekomen.” Volgens Drenth is die te verhelpen met antibiotica. “Maar ik had ooit een partner die door een behandeling voor dergelijke geurproblemen met antibiotica, van een ‘producer’ naar een ‘non-producer’ ging. Ze vond dat best jammer,” vertelt hij.

Videos by VICE

Bij een man hangt de geur van zijn geslachtsdeel – en dus die van zijn opwinding – er onder meer van af van of hij besneden is of niet. Een besneden man heeft een slijmvlies dat relatief droog is. Daardoor gaat de penis minder sterk ruiken. Als je wel een voorhuid hebt, is de ruimte tussen voorhuid en eikel een beetje vochtig en kunnen daar geurige bacteriën ontstaan. De slijmklieren die een geurrijk slijm produceren zorgen dus ook voor een specifiek geurtje.



“Ook sperma heeft een erg unieke geur en verandert de geur van je partijtje seks,” vertelt Drenth. Sommige mannen hebben net een fris bakje ananas gegeten, terwijl anderen misschien net doorgezakt zijn in de kroeg en een slof sigaretten en een kapsalon achterover hebben gekieperd of een portie garnalen op hebben. Hetzelfde geldt voor de geur van zweet. Het parfum dat je maakt tijdens een neukbeurt in je zolderkamer heeft dus een heel specifieke samenstelling. Maar draag je die geur ook mee naar de club enkele uren later?



Volgens Drenth is het perfect mogelijk dat je nog die ongewassen zweet-foef-sperma-geur rond je draagt. “Maar als mensen het gevoel hebben dat ze seks kunnen ruiken, zegt dat vooral iets over henzelf,” zegt Drenth. Toch gelooft Drenth, net als die ene vriend, dat een partijtje seks je uren later nog meer sjans op kan leveren.

Deels zou dat door feromonen komen. Feromonen zijn chemische bestanddelen die mensen en vele andere organismen uitstoten, om een sociale reactie op te wekken bij soortgenoten. Mannen die opgewonden zijn, stoten meer feromonen uit. De natuurlijke functie van die feromonen is een seksuele aantrekkingskracht uit te stralen – en zo te paren. “Een tijdlang werden er zelfs in seksshops allerlei parfums met feromonen verkocht,” lacht Drenth. “En alhoewel ik nu niet per se geloof in die extreme kracht van feromonen, zijn er wel verschillende onderzoeken die aantonen dat het gedrag van mensen wel degelijk beïnvloed wordt door die stoffen. Er is ooit een onderzoek gedaan in een wachtkamer van een artsenpraktijk. Op één stoel werden feromonen gespoten. Het was opvallend hoeveel mensen net die stoel kozen,” vertel hij. Feromonen ruik je niet actief, maar met je vomeronasaal orgaan, een orgaan dat net achter de neus ligt en enkel en alleen dient om feromonen waar te nemen. Die feromonen komen via het zenuwstelsel direct uit in de hypothalamus, het centrum in onze hersenen waar de oerdriften zetelen. Met andere woorden: je bent je er helemaal niet bewust van dat je ze ‘ruikt’.



Een ander effect van je neukbeurt op je aantrekkingskracht, ligt wellicht aan de geur van een andere vulva die nog aan je lichaam plakt. “Mensen zullen niet snel toegeven dat ze opgewonden worden van het feit dat iemand net seks had met iemand anders,” vertelt Drenth. “Maar het feit is dat je wel gewoon die jaloezie voelt en er – sorry – overheen wilt pissen.” Volgens evolutiepsychologen zou een seksueel actieve man de illusie wekken dat hij goed zaad heeft, waardoor hij in de ogen van een vrouw nog geiler kan worden.



“Maar alles is natuurlijk afhankelijk van hoe sterk iemand ruikt en hoe gevoelig iemands reukorgaan is,” besluit Drenth. En een geil potje batsen is natuurlijk – als alles goed gaat – een boost voor je seksueel zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen trekt dan ook meer sekspartners aan. Kortom: ga, en vermenigvuldig je – zo vaak als je maar kan.