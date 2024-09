Word je creatiever van smartdrugs?

Noötropica, oftewel smartdrugs, zijn eigenlijk het tegenovergestelde van partydrugs. Partydrugs neem je namelijk alleen om meer en langer lol te kunnen maken. Smartdrugs neem je in principe juist om beter en langer te werken. En in een cultuur waar alles sowieso al draait om een zo hoog mogelijke productiviteit, hoef ik je niet uit te leggen dat het nemen van smartdrugs om nóg harder presteren wel zo’n beetje het absolute tegenovergestelde van fun is.

Dit is exact hoe ik altijd dacht over noötropica, als ze weer eens in mijn newsfeed voorbij kwamen. Ik zag het als dom spul dat bedoeld is om gestreste bankiers productiever te maken – of het zoveelste onzinnige voedingssupplement dat eigenlijk niemand écht nodig heeft.

Maar toen zat ik opeens te denken: wat als ze niet alleen bij gestreste bankiers werken? Wat als ze mensen zoals ik – creatieve types die schrijven, aan yoga doen en kunst maken – meer gefocust en productiever maken? Ik besloot het uit te proberen.

De eerste noötropicum die ik probeerde was een combinatie van OptiMind en RestUp, allebei van het bedrijf AlternaScript. Beide middeltjes bestaan uit een cocktail van noötropicum-substanties, en je kan wel raden welke de upper en welke de downer is. Er zat ook een berg aan informatiefoldertjes bij. Zodat ik eerst nog even kon lezen hoe ik precies aan mijn nieuwe leven als extreem productief mens kon gaan beginnen.

Op mijn eerste dag aan de OptiMind voelde ik me alsof ik een jetlag en een kleine kater had. Ik hoopte dat de pil, waarvan op de verpakking “Welkom bij de Nieuwe Jij” stond, mijn symptomen zouden verzachtten. Maar dat deed het niet. Ongeveer een uur nadat ik de pil had doorgeslikt, voelde ik me alsof ik veel te veel cafeïne in mijn lichaam had, wat niet fijn voelde. Ook kon ik maar niet stoppen met poepen. Ik kreeg de dingen die ik moest doen wel af, maar de finesse ontbrak nogal.

De volgende twee dagen verliepen ongeveer net zo. Ik werd wakker. Ik popte de pil. Ik poepte. Ik deed mijn dingen, misschien iets sneller dan normaal, maar niet met meer focus. Ik had geen zin om te schrijven. Ik wilde geen creatieve dingen ondernemen. Ik stelde alles uit wat niet bovenaan mijn lijstje stond. Ik weet niet of de RestUp goed werkte, maar ik sliep in elk geval prima. Ik slaap sowieso altijd wel goed.

Op de vierde dag aan de OptiMind merkte ik opeens verschil. Ik voelde me meer gefocust. Ik verslond de to-do-lijsten met daarop dingen waar ik al weken tegenop keek. Ik heb zes keer een hele lading was door de wasmachine laten draaien en heb al mijn keukenkastjes gereorganiseerd op koolhydraatgehalte. Ik dacht in zeer georganiseerde bulletpoints. Mijn yogaoefeningen en mijn yogalessen waren bijna absurd gestructureerd.

Ik had extreem veel aandacht voor mijn studenten. Nadat ik een twee uur durende les over Ayurvedische gewoontes had gegeven, sloeg mijn vrouw, die er ook bij aanwezig was, me op de borst: “Dat was geweldig. Je bleef de hele avond scherp.” Normaal word ik na negentig minuten lesgeven al wazig, zeker wanneer het na negenen is. Deze shit werkte.

Op mijn werk ging het gewoon door. Alleen het creatieve aspect waar ik op hoopte bleef uit. Maar dat is ook niet zo gek, wanneer je brein al je gedachten herleidt tot taken en stappen om een einddoel te kunnen bereiken. Ik kon soms heel erg ‘in het moment’ zijn, maar alleen als ik wist dat dat moment een nodige stap was binnen een grotere vooruitgang.

In feite heb ik een hele week doorgebracht als een enorm georganiseerd persoon, een superproductieve machine. Ik voelde me alsof ik aan de Adderall zat, zonder de lichamelijke klachten en emotionele reactiviteit. Ik vond het ergens geweldig, maar ik miste wel de zoetsappige details van mijn leven: het relaxte tempo van mijn ochtenden, de ontspanning van mijn yogaoefeningen, een plotselinge creatieve ingeving, etcetera.

De smartdrug die ik hierna probeerde kwam van Nootropics.com. In tegenstelling tot het pakketje dat ik kreeg van AlternaScript, kwam dit pakketje aan zonder enige instructies. Ik kreeg alleen vijf flessen vol met witte pillen. Nadat ik wat onderzoek had gedaan op hun site, had ik nog steeds geen idee hoeveel pillen ik moest nemen.

Ik belde tweemaal naar hun klantenservice en kreeg toen eindelijk een e-mail terug. In de e-mail stond dat ik hun website moest kijken, en ze gaven me een aantal mogelijke combinaties van pillen die ik kon nemen.

Maar ze vertelden me ook dat ik elke pil los van elkaar moest proberen. Maar ze zeiden ook dat de pillen het beste werken in combinatie met elkaar. En ze zeiden dat elk lichaam weer anders werkt. Eigenlijk waren ze zich vooral een soort van aan het indekken, zonder me echt te helpen.

Ik besloot om Adrafinil te proberen, dat wordt aanbevolen voor meer focus en alertheid, en dat om de dag ingenomen kan worden. Ook nam ik L-Theanine, dat wordt aanbevolen om te kunnen relaxen. Je kunt dat spul dagelijks nemen.

Adrafinil is geen grap. Ik dacht dat noötropica hetzelfde zou zijn als het nemen van vitaminen, potentieel goed voor je maar zonder observeerbare effecten. Niet dus. Deze shit is gewoon speed. In tegenstelling tot OptiMind, dat een beetje het gevoel gaf alsof ik drugs had genomen, voelde Adrafinil veel te heftig, op een vervelende manier, en ik kon het ook niet uitzetten. Ik nam het de eerste keer om negen uur ’s ochtends en viel niet in slaap tot laat na middernacht. Dat klinkt misschien niet raar voor jou, maar je moet weten dat ik alleen op oudjaarsavond later naar bed ga dan tien uur ’s avonds.

Het kickte in toen ik mijn vrouw, die kleuterschoollerares is, op haar werk bezocht. Het was een hele mooie dag. Ik kon mijn aandacht er niet bijhouden omdat ik veel te zenuwachtig en ongeduldig was. Ik was veel te opgefokt om ‘zakdoekje leggen, niemand zeggen’ te spelen.

En heb ik in die extreme staat van wakker zijn nog gewerkt aan mijn Make America great again-verhaal waar ik eerder aan was begonnen? Absoluut niet. Ik heb helemaal niks geschreven. Schrijven is voor mensen met interessante ideeën, die geduld hebben om ze om te zetten in iets dat andere mensen kunnen begrijpen.

“Ik ben niet verrast door jouw ervaring,” zei Ilene Ruhoy, neuroloog bij het Centrum voor Neurologie Genezing, toen ik eens ging navragen of dit allemaal normaal was. “Een van de metabolieten van Adrafinil is Modafinil, wat we gebruiken om narcolepsie te behandelen.

Ehm, oké, dus je kan medicijnen die narcolepsie behandelen online kopen zonder een voorschrift van de dokter? Uitstekend.

“Alle noötropica zou in overleg met een psycholoog gebruikt moeten worden,” zei Ruhoy. “Op het gebruik van verschillende supplementen moet beter toezicht komen, want sommigen kunnen heel slecht samengaan met medicatie, en soms ook met elkaar. Mensen moeten goed worden ingelicht en begeleid.”

Om een lang verhaal kort te maken, ik zit op dit moment dus aan de speed. Hetzelfde soort speed dat een dokter je geeft wanneer je op willekeurige momenten in slaap valt. Ik sta niet onder toezicht van een dokter. En de mensen die dit aan me hebben verkocht weten niks van mij, vroegen ook naar niks en waren extreem vaag in hun antwoorden op mijn vragen.

En beter ga ik er niet door schrijven.

Eigenlijk zijn de mensen die noötropica verkopen dus drugdealers. Begrijp me niet verkeerd. Ik vind drugs leuk en ik heb niks tegen drugdealers. Maar sommige drugdealers zijn beter dan anderen. Sommige willen dat je de best mogelijke ervaring beleeft (zodat je een loyale klant blijft), sommige willen dat je verslaafd wordt (zodat je geen keuze hebt en terug blijft komen), en sommige zullen je waspoeder in een envelopje verkopen.

Ik zeg dus niet dat je geen smartdrugs moet gaan gebruiken. Ik zeg alleen dat je je dealer goed moet uitkiezen.