Bij dit luxe blockchainbedrijf kun je eigenaar worden van een stukje Porsche

Hey, jij daar! Ja, jij, achter je computer of op je telefoon in de trein. Ben jij ook zo moe van iedere dag werken om jezelf maar net te kunnen onderhouden? Zou jij ook wel een luxe leven willen leiden? Nou, dankzij het technologische wonder van de Ethereum-blockchain kun jij nu een digitaal token “bezitten” dat je recht geeft op een zesde van een dure auto waar je precies vier dagen in mag rijden, maar alleen nadat je ‘m zelf ergens hebt opgehaald.

Het bedrijf achter dit plan is de Zwitserse startup TEND, opgericht door een voormalig bankier bij Credit Suisse Marco Abele. Volgens de website en de medewerker van de klantenservice die ik sprak, werkt het zo: TEND koopt een luxeobject, zoals een oude auto of een Steinway-piano. Gebruikers kunnen ook hun eigen spullen aanbieden, maar die moeten eerst door TEND worden goedgekeurd. Het bedrijf creëert dan digitale tokens voor deze objecten, waarin ook voorwaarden voor gedeeld eigenaarschap zijn opgenomen, en verkoopt die aan mensen.

Je kunt bijvoorbeeld een Porsche Speedster uit 1955 gedeeltelijk “bezitten”(lees: vier gebruiksdagen, een clublidmaatschap en een race-ervaring). En wanneer je klaar bent met je “investering,” kun je je digitale token dat staat voor een zesde van een gebruikte auto doorverkopen aan iemand anders. Of je kunt “eigenaar” worden van een Steinway-piano (lees: een oefendag, operakaartjes en een “intiem concert”)!

De kopers van de tokens zijn samen volledig eigenaar van die auto of piano, hoewel die wordt opgeslagen bij en onderhouden door TEND. Ook heb je als eigenaar van tokens weinig invloed op het veranderen van de voorwaarden voor eigenaarschap, vertelde de medewerker van de klantenservice me.

“We gaan het geld dat we krijgen door die tokens te verkopen gebruiken als kapitaal om verdere aanwinsten te verkrijgen,” meldde een vertegenwoordiger.

Het zakenmodel van TEND klinkt als timesharing aan de pep en richt zich op hetzelfde soort mensen. De website van TEND zegt dat het bedrijf mensen “kansen geeft die momenteel buiten hun bereik liggen maar een afspiegeling zijn van hun aspiraties.”

Volgens CoinDesk, een nieuwswebsite voor zaken rondom cryptovaluta, is het bedrijf bezig met een pilot voor 20 personen, dus het platform is nog niet openbaar toegankelijk. Maar de website van het bedrijf geeft je een idee van wat je er in de toekomst van kunt verwachten.

Volgens de medewerker van de klantenservice kunnen mede-eigenaars zelf besluiten om hun object van het TEND-platform te halen om zelf op te slaan en te onderhouden, maar “de rechten om de voorwaarden van eigenaarschap te veranderen zijn beperkt en hangen van aanwinsten af.”

Persoonlijk ben ik helemaal voor co-eigenaarschap. Als ik daadwerkelijk mede-eigenaar zou kunnen zijn van iets dat nuttig is maar niet veel gebruikt wordt, zoals een goede gereedschapskist, zou dat fantastisch zijn. Maar het delen van luxegoederen simpelweg omdat je ze zelf nooit kunt betalen? Man, dat is nogal duister, met of zonder de fancy blockchain technologie.