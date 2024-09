Workaholics: Deze makkelijke kimchi-misodip smaakt naar Doritos

In onze nieuwe serie Workaholics nodigen we chefs, barmannen en andere personen in de wereld van eten en drinken uit om tips te geven over hoe je snel een creatieve maaltijd in elkaar knutselt na werk. Elk gerecht in Workaholics duurt minder dan 30 minuten om te maken, zonder op smaak in te leveren – dit zijn heerlijke gerechten voor drukke mensen die ook nog eens over goede smaak beschikken.

Julia Sherman heeft een unieke baan. Ze is chef, kunstenaar, tuinvrouw, auteur en ze heeft een populaire Instagram/blog, Salad for President, waar ze salades maakt met creatievelingen. Sherman is tevens het talent achter MoMA PS1 Salad Garden, een project waar mensen samen kunnen werken in een tuin op het dak van het Museum of Modern Art in New York.

Voor haar Workaholics-gerecht houdt ze het simpel: een dipsaus die je in vijf minuten kunt maken.

Alle foto’s door Farideh Sadeghin.

Wat eet iemand die de hele dag bezig is met foto’s maken van salades? Juist: een salade. Maar niet zomaar een salade. Ze maakt er een kimchi-misodip bij, perfect om gezonde dingen in te dippen. Sherman eet dit graag na een lange dag werken, omdat het zo makkelijk is om te maken, en omdat het naar Doritos smaakt.

Het is belachelijk simpel: gooi kimchi, azijn en misopasta samen met een neutrale olie en een beetje water in een blender, en meng tot het een glad goedje is. Je zou niet zeggen dat dit naar Doritos smaakt, maar je kan het zelf uitvinden in minder tijd dan je kwijt zou zijn om een zak chips te kopen.

RECEPT: Kimchi-Miso Dip

Julia Sherman is momenteel bezig om haar boek, Salad For President: The Cookbook, te schrijven. Naar verwachting ligt het boek in de lente van 2017 in de winkel.