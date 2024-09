Workaholics: Rotterdammers tonen hoe je vegetarische wontons maakt in 20 minuten

In onze nieuwe serie Workaholics vragen we chef-koks, bartoppers en andere vlammende horecamedewerkers om hun geheimen te delen, en ons te laten zien hoe je als je na je werk uitgeput thuiskomt bliksemsnel een heerlijk gerecht op tafel kunt zetten. Elk gerecht in Workaholics kost je minder dan een half uur om te maken, en ongetwijfeld nog minder om op te eten.

Op een steenworp afstand van Rotterdam Centraal openden chef-koks Marnix Benschop en Alexander Wong een paar maanden geleden hun pop-up-ontbijtcafe om de traditionele Chinese keuken een flinke optater te geven. “Onze stijl is ‘progressief Chinees’,” legt Wong uit. Hiermee duidt hij op de liefdesbaby die is ontstaan uit zijn kennis van de traditionele Chinese keuken en Benschops kennis van moderne kooktechnieken.

Omdat die zelfuitgevonden keuken – een combinatie van de overvloed aan Chinese smaken en bereidingen met nieuwe, Europese kooktechnieken, texturen en producten – met zoveel enthousiasme ontvangen wordt door hun gasten, breiden ze binnenkort uit tot een restaurant. Het concept is als volgt: “In de ochtend worden we een soort buurthuisachtige ontbijtclub, maar ’s avonds is het echt feest. Dan is het volle bak losgaan met alles wat los en vast zit in ons hoofd, maar dan vertaald naar een gerecht,” vertelt Wong. “Binnen het kader van ‘Chinese Cuisine’, natuurlijk. We willen uiteindelijk alle acht Chinese keukenstijlen aan bod laten komen.”

Hun fantasievolle aanpak zorgt voor verfrissende gerechten, zoals babi-pangangtaco’s, beefbitterballen met zwarte bonen, en Szechuaanse wontons met garnalen en varkensvlees.

Speciaal voor de introductie van onze nieuwe serie geven de jongens een flinke zwieper aan dat laatste gerecht, en leren ze ons hoe je vliegensvlug een vegetarische variant maakt – zo snel, dat het je na een lange dag werken minder tijd kost om zelf in de keuken te duiken dan te bedenken wat voor pizza je wilt bestellen.

Voor de eerste stap mieter je wat rijst in de rijstkoker. “Maar heb je nog rijst van een dag of twee geleden over, dan kun je dat ook prima gebruiken.” zegt Benschop. “Dan is de rest echt met tien minuutjes gedaan.”

RECEPT: Vegetarische wontons met paddenstoelen, rettich en Chinese kool

Wanneer de rijst klaar is, meng je er een eitje doorheen om het te laten kleven. “Of je koopt gewoon kleefrijstdat plakt al genoeg van zichzelf. Dan is de dumpling zelfs vegan,” vertelt Benschop terwijl hij door de kom rijst roert.

Vervolgens vul je de wontonvellen met een mix van de rijst, wat rettich, chinese kool, shiitake, koriander, bosui, Chinese five spice (een mengsel van, je raadt het al, vijf Chinese kruiden), en eigenlijk alles waar je zin in hebt of toevallig nog ziet rondslingeren in je keuken.

“Als je de basis hebt, kun je mixen en matchen met wat je zelf lekker vindt,” vertelt Benschop. “Extra veel paddenstoelen, geen koriander of juist extra veel, wat extra knoflook, tempeh, noem maar op.”

“Als je geen bosui hebt, kun je ook gewoon een sjalotje, rode ui of gewone ui gebruiken,” vertelt Benschop.

Wanneer je de hele handel in de wontonvellen hebt gestopt, laat je ze kort koken. Ondertussen maak je vlug een soort vinaigrette door chilivlokken op olie, sesampasta, sojasaus en zwarte rijstazijn te mengen.

“Als je wontons klaar zijn, haal je ze snel door die pindasausachtige vinaigrette. Die is mooi dun, niet die behangplakselpindasaus die je bij de frituur krijgt,” lacht Benschop. “En omdat de wontonvellen zo poreus zijn, trekt de vinaigrette er lekker in. Voor een extra bite doe je er nog wat taugé bij en that’s it.”

Top het gerecht af met wat gehakte pinda’s en het groene gedeelte van de bosui. “En heb je trek in een wat grotere maaltijd dan kun je gewokte broccoli, chinese kool of… weet ik veel, een andere roerbakgroente er onder leggen.” vertelt Benschop.

Alles bij elkaar duurt dit hele proces zo’n 15 tot 20 minuten, plus een extra minuut om je vingers af te likken. En stel dat je nou eerder op de dag al tijd hebt om wat voorbereidingswerk te doen, dan kun je de dumplings alvast maken en in een luchtdichte container bewaren in de vriezer.

“Wanneer je dan thuiskomt, giet je ze zo in het kokende water. Die saus is ook alleen een kwestie van alles mixen, nog geen minuut werk, dus dan kunnen de wontons binnen vijf minuten al op tafel staan,” besluit Benschop terwijl hij met twee stokjes nog een wonton pakt.