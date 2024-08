World of Warcraft heeft een verkrachtingsprobleem: op bezoek in “Rape Tavern”

Als Klara* aankomt in de Goldshire-taverne, ziet ze stripperdwergen en naakte elfen. Ze verwacht cyberseks, sensuele chats en een beetje role-playing. Maar wat ze te zien krijgt, zijn vooral smakeloze opdringerigheid en verkrachtingsfantasieën. “Oh yeah, cum for all!” roept een dwerg in de taverne, waar veel World of Warcraft spelers minstens een keer voorbijkomen tijdens hun tocht door de gigantische online fantasywereld.

De dwerg zit een ork achterna die door de kroeg loopt met zijn sneeuwkanon. Seconden later opent een chatvenster: “Ben je geil? Wat is je nummer?” De spelers die hier tijd doorbrengen, komen al snel verschillende personages tegen, zoals de nachtelven, die door de taverne scharrelen in hun lingerie, om ze vervolgens van kop tot teen te bestuderen en in all-caps te schreeuwen: “Ik ga je bewusteloos neuken!”

Klara vertrekt. Buiten wachten er andere spelers op haar. Ze omsingelen haar karakter, en spuwen gloeiende witte spreuken in de lucht – een voorbeeld van de ongewenste cyberseks die plaatsvindt in en rond de taverne. Klara meldt zich af. What the fuck was er net gebeurd? Ze had de “Rape Tavern” van World of Warcraft ontdekt.

*De naam van Klara en de andere spelers die hier vermeld worden, zijn op hun verzoek veranderd, omdat ze bang waren dat andere spelers ze anders zouden lastigvallen.

Role-play in een role-play

We spraken voor dit stuk met meer dan 40 spelers op 21 servers, en we waren regelmatig getuige van zulke scènes in de taverne van Goldshire. We zagen ook hoe spelers probeerden echte foto’s en contactinformatie van andere spelers te krijgen.

Deze plek in WoW wordt gezien als de officiële swingerhoofdstad van het beroemde online role-playing-game. Elke dag komen duizenden spelers hier bij elkaar om seks te hebben als elf, ork of panda – via chat. Niet zelden dragen de personages niet meer dan hun ondergoed. Sterker nog: dat is essentieel om de juiste toon te zetten. Dat vertelt WoW-speler Frank ons. Hij bezoekt de “Goldshire Inn” – zoals liefhebbers het noemen – al sinds 2009. Hij speelt meestal op zogenaamde “role-playing-servers”, die bewust bedoeld zijn voor mensen die into role-playing zijn. Het staat bekend als traditionele thuis van de erotische gemeenschap op WoW. Op normale servers is deze taverne meestal leeg: ze wordt enkel bezocht door voorbijgangers.

“Niemand weet echt wanneer het is begonnen. Maar al die cyberseks was hier al bezig toen ik het spel begon te spelen,” zei hij. “Toen was het nog belangrijk om op je woorden te letten, en elkaar te respecteren, om een zeker niveau van beschaafdheid aan te houden. Er was een echte erotische cultuur hier. Maar nu geven de meeste mensen daar niet meer veel om.”

Hij bedoelt een fenomeen dat ons meteen opviel toen we Goldshire bezochten: de toon en het algemene gedrag van de spelers is bijzonder agressief hier. Veel spelers die Goldshire vaak bezoeken, refereerden er in onze gesprekken naar als “Rape Tavern”, in combinatie met de occasionele en veelzeggende knipoog emoji.

Tijdens de striptease van een van de spelers vertelt een elf ons over een steeds weer terugkerende speler die haar al vaker heeft lastiggevallen. Toch komt ze altijd weer terug naar de taverne, omdat haar vrienden ook vaak hier zijn. | Beeld: Screenshot, Blizzard

Een andere WoW-speler gaf ons het e-mailadres van de 26-jarige Klara, die als tiener met erotische online chats begon. Vandaag wordt ze betaald om een virtuele escort te zijn op Second Life. Via dit soort werk ontdekte ze de erotische gemeenschap in World of Warcraft. Ze wou het zelf ook eens uitproberen.

“Het moest een fijne avond worden. Ik maakte een nieuwe character aan, een mace, en ging naar de Goldshire. De taverne was afgeladen. Alle gasten hadden hun meest fancy kleren aan of waren helemaal naakt. Ik heb nog nooit zoveel paarse borsten gezien. Ik waande me in een seksclub,” zei Klara. Na een paar minuten kreeg ze van een paar gasten publieke en privéberichten. “Ze vroegen of ik seks met ze wilde. Dat was niet echt een verrassing, dus vroeg ik wat de regels in de chat waren, iets wat gewoon voor me is door mijn sekswerk in Second Life.” Een aantal spelers vertelde haar dat het meer om de “animaties” ging dan om lange sensuele beschrijvingen van intieme momenten zoals dat in Second Life gebruikelijk is.

De andere spelers stelden voor dat we seks stimuleerden door verschillende dans-, vecht-, of spreukanimaties. “Ik vond het nogal banaal en bedankte vriendelijk. Ik verliet de taverne, maar zag al gauw dat ik achtervolgd werd door een groepje mensen.” Dit leidde tot wat Klara beschrijft als een verontrustend tafereel: “Een menselijke vrouw wilde me 69’en terwijl een aantal paladins toekeek en deden alsof ze klaarkwamen met spreuken met wit licht.” Klara reageerde met een heel duidelijke “Nee!”, waarna de andere spelers haar omsingelden en doorgingen met haar lastigvallen.

Klara ontvluchtte deze onprettige situatie door uit te loggen en helemaal met het spel te stoppen. “Ik verwijderde mijn personage en ben sindsdien niet meer terug geweest,” zei ze.

“We worden niet geholpen!”

We kwamen dit soort dingen veel vaker tegen tijdens het onderzoek voor dit stuk. Toen we bezig waren met vragen in de chatbox te typen, wreven een aantal halfnaakte spelers hun lichamen tegen onze vrouwelijke avatar. We kregen vragen als “hoeveel een beurt kost,” of we in het echt “neuken voor geld” en hoe oud we waren. Toen we besloten de taverne te verlaten werden ook wij achtervolgd.



Later leerde ik in een gesprek met een aantal van de achtervolgers dat het “ontzettend geil” is wanneer slachtoffers vluchten omdat het dan net als een echte verkrachting voelt. Het achtervolgen van slachtoffers wordt onderdeel van hun verkrachtingsrollenspel.

Nadat dit drie keer was gebeurd, besloten we om een andere strategie te proberen en de aanvallers direct te confronteren. “Verkrachting is een soort erotisch rollenspel,” zei een night elf die kort daarvoor nog had gezegd dat hij me “bewusteloos zou neuken.” Iemand die stond te luisteren beaamde dat: “Het is gewoon obsceen gedrag, niks meer.”

Wie zich wil afmelden buiten gebouwen, moet 20 seconden wachten, terwijl het personage op zijn knieën gaat zitten – een magneet voor de gasten van de “Rape Tavern” | Beeld: Screenshot, Blizzard

“Als mensen het niks vinden, kunnen ze uitloggen wanneer ze dat willen.” Is iets wat we veel hoorden van spelers. Alex, een WoW-fan van het eerste uur, zegt dat hij dit soort dingen heel vaak heeft meegemaakt met zijn pandapersonage. Hij vat goed samen wat zo problematisch is aan deze houding: “Het is een beetje een zwemmen-of-verzuipenmentaliteit die deze spelers hebben. Ze zitten op bijna elke server in de Goldshire, en mensen die het niet aanstaat moeten er gewoon niet in de buurt komen. Maar het verpest het een beetje voor iedereen.”

Maar WoW-veteranen hebben ook kritiek op ontwikkelaar Blizzard: “We worden gewoon niet geholpen. Je kunt altijd een klacht indienen, maar Blizzard negeert dat systeem al jaren.” We vroegen Blizzard om een reactie, maar hebben nog altijd geen bericht van ze ontvangen.

Het probleem lijkt misschien overdreven. Het gaat alleen maar om incidenten die ook nog eens alleen op een scherm in een fantasieland plaatsvinden. Maar dat is nou juist de reden dat er vaak niet genoeg aandacht is voor wat de gevolgen voor slachtoffers zijn. Veel spelers benadrukten hoe vervelend dit soort ervaringen zijn.

In interviews zeiden slachtoffers ons dat ze zich in de hoek gedrukt voelden, en dat ze hun personage, waar ze aan gehecht waren geraakt, hieraan niet wilden blootstellen. Daar komt nog bij dat een verkrachting vaak gepaard gaat met racistische en seksistische scheldkanonnades.

Een speler roept “who wants some cum?” in een publieke chat om vervolgens met een sneeuwkanon door het cafe te rennen. | Beeld: Screenshot, Blizzard

Het fenomeen van de “Verkrachtingstaverne” is niet nieuw. Jaren geleden al schreven mensen forums vol over de gebeurtenissen in de Goldshire. Ze eisten dat Blizzard er iets aan zou doen, maar Blizzard heeft daar eigenlijk nooit echt duidelijk op gereageerd. In 2010 zei Blizzard wel dat ze zouden gaan “patrouilleren”, maar dat lijkt niet erg effectief te zijn geweest.

De meeste WoW-fans vinden dat het lot van de Goldshire al zeker sinds de Wrath of the Lich King-uitbreiding in 2008 is beschoren. Mensen hoefden elkaar niet meer in tavernes te ontmoeten om samen te avonturieren en konden elkaar ook gewoon bij een grot ontmoeten. Het enige dat nog overbleef in Goldshire was de erotische gemeenschap, maar al gauw voelden mensen zich daar bedreigd.

Afbrokkelende kinderbescherming

Nog afgezien van het feit dat agressieve spelers, verkrachters, het speelplezier van andere mensen verpestten, was er nog een ander probleem: kinderbescherming.

World of Warcraft is beschikbaar voor mensen boven 12. Veel kinderen maken gebruik van een aanbieding om gratis te spelen tot level 20. Als je begint als mens, start je vlakbij Goldshire. Binnen een paar minuten loop je dus al kans om het verkrachtingscafé binnen te lopen. Veel jonge mensen komen zo in situaties terecht waarin ze gevraagd worden om hun telefoonnummer en om “real life” foto’s te sturen. Dat is nog een belangrijke reden waarom Blizzard haar verantwoordelijkheid voor de veiligheid in WoW serieus moet nemen.

Een rustige avond in Goldshire | Bild: Screenshot, Blizzard

De virtuele daders die wij hebben gesproken voor dit onderzoek nemen de mogelijkheid dat ze minderjarigen aanspreken niet serieus. Ze zeggen dingen als “kinderen zijn ’s nachts niet wakker” of “het is hun eigen schuld.” Maar na ons verblijf moeten we concluderen dat de Goldshire haar eigen regels heeft, en sommige van die regels overtreden de gebruiksregels van WoW. Elke keer dat de taverne betraden, werden we gevraagd naar ons telefoonnummer of wilde iemand foto’s zien. Het feit dat Blizzard zich opstelt als neutrale factor en hiertegen nauwelijks optreedt, moedigt deze mensen alleen maar verder aan.