WorldStarHipHop-oprichter Lee “Q” O’Denat is overleden

Volgens TMZ is WorldStarHipHop-oprichter Lee “Q” O’Denat overleden op 43-jarige leeftijd. De site meldt dat hij maandagnacht in zijn slaap is gestorven. Q richtte in 2005 WorldStar op en bouwde het uit tot een van de bekendste hiphopsites met veel virale en controversiële content. In ons interview met hem uit 2013 vertelde hij waarom hij het platform ooit begon:

“Het was een blog met video’s, artikelen en eigenlijk alles wat relevant was op de dag zelf. We merkten dat het steeds harder begon te groeien. De reden hiervoor is dat we niet hetzelfde deden als andere saaie hiphopsites. Ik wilde de gevestigde orde verstoren. Want daar draait het om in hiphop. Tegendraads zijn. Kijk maar naar 2 Live Crew, Eminem en NWA.”