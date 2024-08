Wormen kunnen ook de munchies krijgen, blijkt uit dit wietexperiment

Krijg jij ook altijd honger als je high bent? Dan heb je iets gemeen met wormen, aldus een nieuw onderzoek.

Een enorme trek krijgen is een van de vele effecten van cannabis. Maar blijkbaar zijn mensen niet de enigen die de munchies krijgen. Uit een onderzoek dat donderdag (op 4/20 natuurlijk) in Current Biology door een groep onderzoekers van de Universiteit van Oregon werd gepubliceerd, blijkt dat rondwormen (Caenorhabditis elegans of C. elegans), die vaak als modelorganismen voor onderzoek worden gebruikt, ook een versterkte eetlust kunnen krijgen.

Tetrahydrocannabinol, oftewel thc, is de voornaamste psychoactieve stof in wiet, de verbinding die verantwoordelijk is voor het gevoel van “high” zijn. Thc verbindt zich met speciale cannabinoïde-receptoren in het lichaam (mensen zijn in wezen voorgeprogrammeerd om op deze verbindingen te reageren omdat ze al in het lichaam aanwezig zijn.) Deze receptoren zijn vermoedelijk de bemiddelaars voor verschillende soorten gedrag, waaronder eten – wat verklaart waarom stonede mensen zo’n sterke drang naar calorierijk eten voelen.

Een paar jaar terug ontdekte een team onderzoekers aan de Universiteit van Toledo dat C. elegans een soortgelijk systeem van cannabinoïde verbindingen en receptoren hebben. Cannabis werd rond die tijd ook gelegaliseerd in Oregon.

“Het hing letterlijk in de lucht,” vertelt Shawn Lockery, een professor biologie aan de Universiteit van Oregon en een van de auteurs van het onderzoek, aan Motherboard.

Hoewel hij een achtergrond in fysiologie heeft, had Lockery’s onderzoeksteam een aantal op waarde gebaseerde keuze-experimenten met wormen uitgevoerd. “We zijn erg goed geworden in tests met voedselkeuze, waar we eten van hoge kwaliteit met eten van lage kwaliteit contrasteren,” legt hij uit. Ze besloten om gebruik te maken van de nieuwe legale status van cannabis en er een beetje lol mee te hebben.

“Het was eigenlijk gewoon een beetje wetenschappelijk klooien,” zegt Lockery. Het team dompelde de wormen in een vloeistof die cannabinoïden bevatte, en liet ze vervolgens voedselkeuze-tests afleggen – oftewel, liet de wormen een keuze maken tussen eten van hoge kwaliteit en eten van lage kwaliteit om te kijken of ze inderdaad de munchies hadden.

Ze moesten natuurlijk wel iets wetenschappelijker zijn met hun beschrijvingen, legt Lockery uit.

“Je zult de term ‘munchies’ nooit in een wetenschappelijke tekst tegenkomen,” vertelt hij me. “De technische term voor de extra trek in calorierijk, vet eten is ‘hedonisch voeden’.”

En trek hadden ze. Toen de wormen aan een endocannabinoïde – oftewel een cannabinoïde die van nature in het lichaam voorkomt – werden blootgesteld waren ze vaak aangetrokken tot hun “favoriete eten” en aten ze er ook meer van.



“We weten nu dat de munchies krijgen erg mensachtig gedrag is, en dat het door precies hetzelfde proteïne-signaleringssysteem wordt gereguleerd,” zegt Lockery. Hij legt uit dat die systemen zo op elkaar lijken dat toen ze het worm-gen verwijderden en bij een menselijk gen toevoegden, het op dezelfde manier werkte.

“Dat betekent dat we een vermenselijkte worm hebben voor de signalering van cannabinoïden, en we hebben nu een testplatform om genetisch onderzoek te doen om andere componenten van het signaleringssysteem van cannabinoïden te identificeren,” zegt hij.

Volgens Lockery zouden deze bevindingen niet alleen de ontwikkeling van drugs kunnen helpen vormen, maar ons ook beter onze positie in het dierenrijk kunnen helpen begrijpen.

En wat nu? Lockery en zijn team zijn al aan de slag gegaan met experimenten met een andere recent in Oregon gelegaliseerde drug in Oregon: psychedelica.

“Psychedelica werken door middel van een bepaalde serotoninereceptor, en C. elegans hebben ook zo’n soort receptor,” zegt hij. “We zitten nog maar in de beginfase, maar we voeren gedragstesten uit om te kijken of psychedelica het gedrag aanpassen.”



