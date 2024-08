Wow, de kans is eigenlijk best groot dat jij geld belegt in kernwapens

“Hoi, investeer jij in wapens?” De meeste mensen zullen het met een duidelijke ‘nee, natuurlijk niet!’ beantwoorden. Niet helemaal terecht; de kans is namelijk best aanwezig dat jouw geld ongemerkt wordt belegd in bedrijven die (kern)wapens produceren. Het geld op jouw bankrekening staat namelijk niet stil, er wordt continu mee geïnvesteerd in allerlei zaken. Zo ook in wapens, boskap, onduurzame landbouw, megastallen, overbevissing, mijnbouw en ga zo maar door. Gelukkig zijn er ook banken die jouw geld alleen beleggen in zaken waar jij wel achter staat en waar de wereld beter van wordt.

De kans is groot dat jouw ouders ooit een bankrekening voor je hebben geopend en dat je daar je hele leven al prima tevreden bankiert. De kans dat jij goed weet wat er eigenlijk met dat geld gebeurt is alleen een stuk kleiner. Niet elke bank is daar even transparant over. Je krijgt nooit een nieuwsbrief met de laatste update over het treurige leven van een plofkip of het afgekapte amazonegebied. Gelukkig is daar de Eerlijke Geldwijzer, die laat zien dat er godzijdank ook banken zijn die alleen beleggen in ondernemingen die de wereld mooier maken. Je moet het alleen even weten.

Dit klinkt allemaal heel mooi, een bank die alleen maar in de juist dingen inversteert. Maar wat haalt dat nou uit? Het is eigenlijk heel simpel: een euro spaargeld bij ASN Bank zorgt voor 71% minder CO2-uitstoot dan diezelfde euro bij een gemiddelde Nederlandse bank. Voor elke 1000 euro is dat 35 kilo CO2. Dat is evenveel CO2 als 5 kilo varkensvlees per jaar laten staan of bijna 200 kilometer minder autorijden. Voor alles spaarders in Nederland tikt dat pas echt aan en zou het uitkomen op 12 ton CO2-besparing, ruim 1,7 miljard kilo varkensvlees of 66 miljard kilometer autorijden.

Je kan dus nog zo duurzaam eten, fietsen en groene stroom gebruiken, maar de keuze van je bank heeft ook een enorme invloed. Een strikt biologisch en veganistisch dieet of een nieuwe status als flexitariër is fantastisch voor je karma. Maar is het genoeg om de aarde te redden? Je maakt pas echt impact als als je bank ook goed doet met jouw euro’s. Alleen hoe kom je erachter of jij het eens bent met de investeringen die jouw bank doet met je zuurverdiende (spaar)geld?

Niet iedereen heeft tijd om elk jaar te checken wat zijn bank allemaal heeft uitgespookt. Bovendien zijn niet veel banken transparant op hun site, en treffen we vooral wollige teksten aan vol buzzwords. Daarom besloten we eens te bellen met de klantenservice van een aantal grote banken: hoe transparant zijn ze als we het ze gewoon vriendelijk vragen aan de telefoon?

We noemen de banken bewust niet, omdat we ook geloven dat het goede voorbeeld geven beter werkt dan alleen maar zeggen wat ze fout doen – zo werkt het immers ook bij mensen.

“We hebben op dit moment helaas een storing, dus ik kan op dit moment niet bij die gegevens. Ik kan u wel op een later moment terugbellen,” zegt een klantcontact medewerker van de eerste bank. Oké, ze kunnen niet zoveel aan die storing doen, maar terugbellen kwam er helaas ook niet van.

Bij bank numero twee hadden we niet veel meer succes: “Over investeringen in olie- en kernenergie kan ik u niks zeggen, maar wij vinden het klimaat echt heel belangrijk,” zegt een vriendelijke medewerker. “U kunt het beste op onze website zoeken naar ‘duurzaamheid’ voor meer informatie.” Die zoekterm levert weinig bruikbare informatie op. Wel valt er een weinig prikkelende column over maatschappelijk verantwoord beleggen te lezen.

Veel banken, zo blijkt, willen graag duurzaam overkomen, maar publiceren geen overzicht in welke bedrijven ze investeren. Klanten kunnen niet zien wat er eigenlijk met hun geld gebeurt.

Er zijn in Nederland gelukkig ook banken die wel meebewegen met de weg naar een duurzame toekomst. Ze zijn transparant over de beleggingen die ze doen met jouw geld. ASN Bankpubliceert elk jaar een lijst van bedrijven, overheden en projecten waarin het heeft geïnvesteerd. Er gaat geen euro naar fossiele energie, en miljarden vloeien richting duurzame bedrijven en organisaties. De bank wil bovendien in 2030 klimaatpositief zijn. Dat betekent dat alle financieringen, beleggingen en investeringen van ASN Bank een positieve impact hebben op het klimaat (nu zijn ze al voor 75 % klimaatneutraal). No-brainer, toch?

Het is misschien even schrikken om te weten wat de mogelijk negatieve impact van jouw geld op de wereld is. Maar met een klein beetje moeite stap je over, en neem je die zorg helemaal weg. Dan kan jij je mooi weer met volle overgave focussen op je duurzame noten en zadendieet, zonder schuldgevoel.