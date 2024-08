HAL 9000 wordt gewoon echt een ding

Sci-fi zit vol met robotpersoonlijkheden waar menselijke astronauten mee kunnen praten: Gerty in Moon, TARS in Interstellar, Marvin in The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy en HAL 9000 in 2001: A Space Odyssey.

Maar door de zwevende robotkop, bekend als CIMON (Crew Interactive Mobile CompanioN), wordt fictie werkelijkheid. Tenminste, als het in juni veilig wordt afgeleverd aan het International Space Station (ISS).

CIMON ligt op schema om het “eerste AI-gebaseerde missie- en vlucht assistentiesysteem” op het station te zijn, zei Manfred Jaumann maandag in een verklaring. Jaumann, hoofd van het laadvermogen in microzwaartekracht bij Airbus, omschreef de bot als een “soort vliegend brein”.

De robot weegt vijf kilogram en is ongeveer zo groot als een basketbal. Het is ontwikkeld door het luchtvaartbedrijf Airbus, IBM’s Watson AI-laboratorium en de DLR Space Administration, het nationale onderzoekscentrum voor lucht- en ruimtevaart.

CIMON werkt deze zomer als de assistent met de Duitse astronaut Alexander Gerst samen als Gerst voor zijn tweede expeditie terugkeert naar het ISS. Gerst zal de AI-vaardigheden van de bot op drie experimenten testen – één met kristal onderzoek, een andere met medische toepassingen en een derde waarin het robot/menselijke team samen een Rubik’s Cube oplost.

Een speculatieve scene van de Rubik’s uitdaging van Gerst en CIMON. Afbeelding: Airbus

De robot zal – met zijn humanoïde gezicht en stem (ontwikkeld met hulp van Gersts input) – in staat zijn om zijn menselijke partner op het station te herkennen en mondeling te communiceren. Verschillende ISS-protocollen zullen in de vrij zwevende kop worden geprogrammeerd, samen met een camera, zodat het zichzelf tijdens gezamenlijke experimenten nuttig kan maken voor Gerst.

De eerste orbitale missie van CIMON zal eindigen wanneer Gerst in de late herfst van 2018 terugkeert naar de aarde, maar Airbus is van plan de robot in de toekomst opnieuw te implementeren. Het bedrijf wil uiteindelijk dat CIMON “groepseffecten onderzoekt die zich gedurende lange tijd kunnen ontwikkelen in kleine teams,” aldus de verklaring. Als de ontwikkelingen zo ver zijn dat astronauten jaren in de ruimte doorbrengen, bijvoorbeeld op uitstapjes naar Mars, kunnen emotioneel slimme robots als CIMON assistent en bemiddelaar tussen de bemanningsleden zijn.

CIMON is een vrij uitzonderlijke robotkop, maar het is niet de eerste vrij-zwevende-bot die lid wordt van een ISS-ploeg. NASA’s SPHERES-programma, dat drie kogelvormige satellieten heeft ontwikkeld als experimentele platforms, wordt sinds 2006 op het station gebruikt. JAXA, het Japanse ruimtevaartagentschap, testte zijn aanbiddelijke antropomorfe robot-drone, genaamd INT-BALL, op het ISS in 2017.

Dit artikel verscheen eerder op Motherboard US.