Wraakporno wordt nu ook op speciale Slack-kanalen verspreid

Wraakporno is zich steeds meer aan het verspreiden. De nieuwste plek waar het te vinden is, is Slack. Dit ontdekte Motherboard door onderzoek te doen Slack-kanalen en gesprekken met activisten.

Deze ontwikkeling laat zien hoe deze groepen hun wraakporno steeds meer verplaatsen van openbare website als Anon-IB, naar gesloten platformen. En dit zorgt voor problemen bij de aanbieders van deze diensten, want steeds meer landen willen de verspreiders van wraakporno vervolgen.

“Ik heb veel mensen die ik persoonlijk ken op Slack geïdentificeerd,” vertelt Rachel, van de activistische anti-wraakporno-groep Badass, in een e-mail aan Motherboard. Rachel vroeg of we enkel haar voornaam konden gebruiken.

Motherboard kreeg op donderdag toegang tot twee Slack workspaces waar wraakporno wordt gedeeld: één met ongeveer 100 leden en een tweede met 50 leden. Rachel vertelt dat ze de eerste uitnodigingslinks voor deze Slacks op Anon-IB zag verschijnen. Een van de kanalen had haar lokale middelbare school als onderwerp en in een van de threads waren beelden van ongeveer 71 verschillende slachtoffers te zien.

“Stop met alles voor jezelf houden en dump al je materiaal,” zei een gebruiker woensdag in een workspace over een Britse stad.

“Als iemand deze video’s wil, bericht me dan,” schreef een andere gebruiker terwijl hij een foto van een jonge vrouw deelde.

In een van de workspaces waar Motherboard infiltreerde, kwam een lading expliciete afbeeldingen langs van vrouwen die de gebruikers persoonlijk kenden. Er waren verschillende mensen die de vrouwen bij naam noemden of een verzoek deden voor foto’s van andere mensen. In de tweede workspace kregen gebruikers alleen toegang tot de naaktfoto’s als ze iets uit hun eigen verzameling deelden.

“Dussssss, kan iemand mij verifiëren? Ik heb wins,” schreef een gebruiker. Met ‘wins’ worden expliciete afbeeldingen of video’s bedoeld.

Dat Slack nu gebruikt wordt voor wraakporno lijkt te komen doordat Discord, de chatdienst die eerst vooral gebruikt werd, mensen begon te bannen.

“Meestal zien we dat ze naar Discord-servers overstappen, maar met alle acties die daar plaatsvinden, hebben we gezien dat ze deze week naar Slack zijn uitgeweken,” vertelt Kelsey Bressler, een ander lid van Badass, aan Motherboard in een e-mail.

Inderdaad, in één van de Slack-workspaces waar Motherboard toegang toe had, schreef een gebruiker: “het doel van vandaag is om Discord er uit te laten zien als een bitch, dus begin met posten.”

“Eerlijk gezegd weet ik niet wiens geniale idee het was om Discord in de eerste plaats te gaan gebruiken. Hun privacybeleid is erger dan dat van Facebook,” schreef een andere gebruiker in februari.

Donderdag verwijderde Slack twee wraakpornokanalen, nadat Motherboard deze met ze had gedeeld.

Misschien dat Slack nog niet op de klachten en vragen van Rachel en Bressler heeft gereageerd, omdat het een nieuw probleem is. Bressler nam contact met het bedrijf op om te vragen naar hun wraakporno-beleid en hoe incidenten gemeld kunnen worden. Ze ontving geen reactie en toen ze het nog een keer vroeg, kreeg ze te horen dat ze naar het feedbackadres kon mailen.

“De klantenservice zou precies moeten weten hoe ze in dit soort situaties moeten handelen. Als ik een slachtoffer was dat ze benaderde om hier hulp bij te krijgen, zou ik me hulpeloos voelen door hun gebrek aan antwoorden,” voegt Bressler eraan toe. “Slack wordt steeds populairder en daardoor zullen mensen het op deze manier blijven gebruiken.”

Rachel zegt dat: “Nadat ik hun beleid had doorgespit, kon ik geen manier vinden om iets te melden. Dus ik deed het enige waarvan ik weet dat ik aandacht van de website trek. DMCA-schendingen melden.” Een DMCA is een melding van een schending van een auteursrecht, dat door pornoslachtoffers soms wordt gebruik om beelden van websites verwijderd te krijgen. Rachel vertelt dat ze drie slachtoffers heeft geïdentificeerd en DMCA-verwijderingsverzoeken heeft verzonden naar het e-mailadres voor juridische zaken van Slack.

“Ik heb sinds dinsdag niets meer van ze gehoord. Ik begrijp dat deze processen enige tijd in beslag kunnen nemen, maar het is een professionele app die door bedrijven wordt gebruikt. Dus ik verwachtte een snelle reactie,” vertelt ze.

Een Slack-woordvoerder zegt in een verklaring aan Motherboard dat: “Elk gebruik van het Slack-platform voor schadelijke of illegale activiteiten in strijd is met de Servicevoorwaarden en niet wordt getolereerd. Slack zal onmiddellijk handelen om dergelijke inhoud te verwijderen wanneer deze aan ons is doorgegeven. We moedigen gebruikers aan om aanstootgevende inhoud of activiteiten te melden via feedback@slack.com.”