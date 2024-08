Wraakposten: doen alsof je een geweldig leven leidt om je ex te jennen

Weet je nog wat het post-break up-lijf is? Foto’s van Khloe Kardashian op het strand die pronkt met haar gigantische-en-absoluut-100%-natuurlijke-kont, Jennifer Aniston die er getraind en gebruind uitziet nadat haar Brad-tijdperk rampzalig eindigde, en zelfs flitsfoto’s van Lady Diana’s iconische “wraakjurk” uit de jaren negentig worden al decennialang gebruikt door tijdschriften en roddelwebsites.

De jaren nul waren gefocust op het idee dat je lichaam een instrument was dat je in moest zetten om je ex te straffen. Dat kon in de vorm van fitter of slanker worden, overmatig zonnen, of door een nieuw kapsel of dubieuze blonde highlights te nemen (hoewel iedereen met een break-up-pony weet dat je single leven met een doe-het-zelf kapsel beginnen niet altijd een goede zet is).

Het stereotype is dat als je er goed uitziet na de teloorgang van je relatie, je ex gek zal worden van spijt, jaloezie en een onmiddellijk verlangen zal voelen opborrelen om je weer in zijn armen te sluiten.

Aangezien het break up-lijf vaak mager en bloot was en geholpen werd door dure behandelingen, is het duidelijk dat dit stereotype zijn wortels heeft in fatshaming en klassenverschillen. En dan hebben we het nog niet eens over seksisme.

Gelukkig heeft Gen Z dit idee enigszins achter zich gelaten. In 2023 hebben de meeste mensen met meer dan een paar hersencellen de rigide schoonheidsnormen achter zich gelaten en zijn ze niet meer gebonden aan de beperkte ideeën uit het begin van de jaren nul over wat wel en niet aantrekkelijk is.

Maar hoezeer we ons ook minder hechten aan het lichaamsbeeld als sociaal hulpmiddel, we hebben ons maatschappelijk echt niet zo ver ontwikkeld als we zouden willen denken.

Wraak na een relatiebreuk is nog steeds ingebouwd in ons culturele bewustzijn. En voor een generatie die niets geeft om trashy tijdschriften worden platforms zoals Instagram de dominante mediakeuze.

Sociale media bieden een platform waar wij de artiesten en het publiek zijn. Iedereen kijkt naar je, of zou naar je kunnen kijken, wat bij veel mensen de behoefte creëert om hun leven er zo vervuld, succesvol en gelukkig mogelijk uit te laten zien. Als je te kwetsbaar, te realistisch en te eerlijk bent, kan dat uitnodigen tot medelijden in plaats van bewondering van je enthousiaste volgers. Mensen kunnen het ontkennen zoveel ze willen, maar in wezen zijn de meesten van ons zich bewust van hoe we ons leven online presenteren – anders zouden we het helemaal niet presenteren.

Afhankelijk van je motivaties kan deze drang om vooral de hoogtepunten van je leven te delen, nogal tricky zijn. Tenzij je in dezelfde flat of hetzelfde gebouw woont, of een werkomgeving deelt, is de plek waar jij en je ex elkaar tegenkomen, hoofdzakelijk de sociale media apps. Dat maakt het de perfecte plek om elk verhaal en elke video en carrousel te posten die laat zien dat je na je breuk “je beste leven leidt”. Wraakposten gaat over jou. Jezelf op je best delen met de wereld, en vooral met je ex.

Het is niet zo overduidelijk kwaadaardig als iemand ontmaskeren met screenshots of gênante foto’s naar vrienden sturen, maar het is erg verraderlijk van aard – omdat het er net als bij het break-up body om gaat dat je je ex laat zien wat hij mist nu het uit is en hoe goed het eigenlijk met je gaat. In feite probeer je te zeggen: “Ik ben beter dan jij”.

Iedereen wil graag gezien worden als iemand die het goed doet na een relatiebreuk, maar wat boeit het eigenlijk echt? De indruk wekken dat we een relatiebreuk hebben “verloren” of “gewonnen” is een idee waar we vanaf moeten komen. De emoties van echte mensen staan op het spel en winnen en verliezen is dan een nogal triviaal ding om het op neer te laten komen. Bovendien is de realiteit dat de problemen die in jouw eigen wereld zo groot lijken, minuscule rollen spelen in andermans levens. Het boeit andere mensen gewoonweg niet. Suus van je college bedrijfskunde is je dagelijkse online activiteiten echt niet op de voet aan het volgen om te denken: “shit, ze ziet er nu zo gelukkig uit. Wat gênant voor haar ex!”



We worden zo gedreven door zelfobsessie dat we soms vergeten dat ons leven geen verhaal of show is. Het is niet gemaakt voor een publiek, dus stop met doen alsof het dat wel is.

Zolang je steun hebt waar je die nodig hebt en de liefde van familie of vrienden in je echte leven voelt, is het dan echt zo belangrijk wat andere mensen online over je denken?

Als je gemotiveerd wordt doordat je weet of wilt dat je ex ziet wat je doet of hoe je eruit ziet, ben je er dan echt overheen? Gezond uit elkaar gaan kost moeite, en je moet je ervan bewust zijn wanneer je eigen gedrag schadelijk wordt. Dus doe jezelf een plezier en laat het “mijn leven is beter dan het jouwe” online wraaktruukje lekker in de jaren nul.

