WTF gebeurt er in ‘Aanranding door het Manpaard’?

Zelfs na meer dan 5 uur spelen, blijft de gratis iPhone-game うまのプリンスさま een totaal mysterie. Een prachtig, ondoorgrondelijk mysterie over een paard met het hoofd van een man, wortels, een raar getekend mannetje dat af en toe naakt langs vliegt, loopbanden verzamelen, een mooie vrouw, meerkeuzevragen, aanranding en het repareren van lekke waterleidingen met een pikhouweel. Welkom bij WTF GEBEURT ER IN … !

In deze serie spelen we zo vreemd mogelijke games in talen die we niet spreken en proberen we te doorgronden wat we eigenlijk aan het doen zijn – om ze uiteindelijk tegen de lat van de realiteit te leggen. In deze aflevering de Japanse iOS-game うまのプリンスさま, of ‘Paard van de prins-sama.’ Spannend!

Wat is er aan de hand in deze game? Ik weet het niet, maar hopelijk kom ik met toegepast analytisch vermogen een heel eind.

Wat doe je praktisch gezien in de game?

Eerst de basics, want wat doet een mens eigenlijk in deze game? Ten eerste zijn er heel veel gesprekken waar men doorheen moet klikken. Die gesprekken gaan tussen een vrouw, de paardman en een tekenfilmfiguurtje wiens rol onduidelijk is.

De game zelf bestaat daarnaast uit het aansturen van de paardman en in verschillende levels op verschillende dingen tappen tot het bovenste balkje vol is:

Bij het verzamelen van dingen als wortels, loopbanden, prei …

…lekkend water, golfjes en waarschuwingsborden (verder ben ik niet gekomen), wordt de paardman steeds ongelukkiger, waardoor hij minder punten krijgt per verzameld object.

Om zijn ongeluk tegen te gaan moet je af en toe meerkeuzevragen beantwoorden, die verschillende hoeveelheden geluk opleveren. Of aftrek van gelukspunten, als je het fout (?) hebt. Je kan meer meerkeuzevragen ‘verdienen’ door reclamevideo’s over bijvoorbeeld zombies te kijken.

Na elk level is er een onderbreking in een bioscoop, waar de tekenfilmgast iets presenteert, de paardenboy raar genoeg vaak gecensureerd is, en het meisje daar afwisselend walgend, geschokt of lachend op reageert.

Is het een leuke game?

Als je fan bent van niet begrijpen wat er aan de hand is, zeker! Verder: nee

WTF gebeurt er in de game?

Om een theorie te kunnen ontwikkelen over wat er gebeurt in deze game, moet je als mens alles wat je over de realiteit en menselijke relaties denkt te weten, helemaal laten varen.

Uit zorgvuldige bestudering van de feiten die gepresenteerd worden in de game, ben ik tot de volgende verklaring gekomen:

Door een onfortuinlijk magisch ongeluk is het gezicht van een Japans boybandlid terecht gekomen op een bruin paard. Logischerwijs, aangezien het paard enkel het gezicht van de man kreeg en verder volledig paard is, werd hij op een weide bij een boerderij gezet. De gemene tekenfilmman zet het potsierlijke schepsel daar in als spektakelstuk, waar mensen tegen betaling naar kunnen kijken.

In het Nederlands bestaat helaas geen bijvoeglijk naamwoord dat ‘rapey’ betekent

Tot op een dag het meisje uit het verhaal, een prinses met een ingewikkelde liefde voor zowel paarden als mensen, de boerderij afhuurt om te komen kijken naar het groteske wezen. Vanaf daar lijkt het verhaal enigszins op Belle en het Beest, want paardman wordt verliefd op het meisje – die daar niks van moet weten, tot hij zijn uitzonderlijke talent voor objecten verzamelen, meerkeuzevragen beantwoorden en seksuele intimidatie toont.

De blote tekenfilmdudes die alles in de gaten houden

De gemene tekenfilmman, die in zijn blootje met zijn tweelingbroer alles in de gaten houdt, maakt een deal met paardman. Hij is tenslotte niet helemaal verdorven van binnen en ziet zijn kans schoon om een extra zakcentje te verdienen als paardmanpooier. Paardman moet allerlei klusjes uitvoeren – zoals het repareren van rioleringen – om tijd te ‘verdienen’ met de prinses. In die tijd moet hij haar hart proberen te winnen om het verhaal tot een gelukkig einde te brengen – wat hij vooral doet door haar te intimideren. Er zijn geen good guys in dit verhaal, net als in de werkelijkheid.

Wat zegt de werkelijkheid dan?

Uit de beschrijving van het gratis spel in de AppStore (vertaald door Google Translate):

~ Niet mijn gerechtigde is? ~

Eén dier van het paard had voordat u verschenen dat het gezicht van de knappe. Freak toeval u om uit te gaan naar het paard opleiding Is dit een droom of nachtmerrie. Strange ranch leven begint nu.

■ Spelregels – Mag het item verschijning! Tik op een item om het punt te krijgen! Punten zal verschillen per gemotiveerd! – Motivatie is herstel in het gesprek! Stadium duidelijk of Tamere het punt van het podium quota!

■ album Is duidelijk dat de fase van het verhaal kan terugkijken op het album! Proberen om het verhaal compleet te maken, is het hele podium ontruimd! Verblijfplaats van het grote gat wedden ticket van liefde meisjes en paarden is hoe! ?

Is dit een droom of nachtmerrie?

Welke conclusies kunnen we trekken over de game?

Tijd om hulp in te schakelen – wat moeilijker was dan ik dacht. Over de titel van de game bestaan al meerdere interpretaties, wat het erg moeilijk maakt om naar te zoeken. Hier wat verschillende vertalingen van de titel van verschillende sites:

“Uma no Prince-Sama” (Toucharcade.com)

“Horse of the Sama-Prince” (Google Translate)

“Mr. Horse-Prince” (Nick 99,997/YouTube)

“Horse Prince” (Geek.com)

Enfin. Wat de titel ook is, het lijkt te gaan over een vorstige hengst die Yuuma heet. Volgens verschillende blogs zit de game net andersom in elkaar: het is een ‘dating simulator’ waarin je speelt als het meisje en probeert het hart van Yuuma te veroveren door hem te trainen in verschillende taakjes, zoals prei hakken.

In de bovenstaande YouTube-video wordt de opzet van de game ondertiteld, maar dat maakt het allemaal niet bepaald duidelijker. Blijkbaar is de tekenfilmpooier een boer met een paardenboerderij, kwam het meisje daar op zoek naar lekkere guys, en omdat ze geboren is in het jaar van de os en gestrest is, ziet ze het paard met een mensenhoofd. Right!



De meerkeuzevragen gaan blijkbaar over subjectieve dingen als het weer. De eerste vraag van Yuuma is “Hoe denk je dat het weer morgen gaat zijn?” En die kan je goed beantwoorden als je zegt dat het bewolkt gaat zijn! Waarom? Niemand weet het, maar het is af te raden om al te diepe vragen te stellen bij een spel over een paardenprins met een boybandhoofd. De andere vragen zijn even subjectief (“Wat vind je van wortels?”). Misschien zeggen ze iets dieps over de liefde.

Ik kan nergens vinden wat er gebeurt als je de game uitspeelt. Waarschijnlijk omdat nog niemand het gelukt is; voor de onmenselijke hoeveelheid tijd die het in beslag zou nemen heeft niemand – zelfs niet de meest toegewijde paarden-met-mannenhoofdliefhebber – het uithoudingsvermogen.

Desalniettemin is het een uitstekende game om de tijd door te komen als je even op zoek bent naar wat hersenkrakende afleiding. De gameplay is redelijk doorzichtig, maar alles daaromheen is dusdanig gestoord dat het je tijd meer dan waard is.

