Wu-Tang Clan vierde de 25e verjaardag van ’36 Chambers’ en wij waren erbij

Gefeliciteerd allemaal – maar in het bijzonder alle nog levende leden van de Wu-Tang Clan – met de verjaardag van Enter the Wu-Tang (36 Chambers). Dit jaar is het vijfentwintig jaar geleden dat het legendarische album uitkwam, en daarom beklommen RZA, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, GZA, Inspectah Deck, U-God, Masta Killa, Cappadonna en DJ Mathematics het podium van het Shrine Auditorium in Los Angeles om nog een keer te laten zien wat ze zo goed maakt. Zelfs Redman was er, om cultklassieker How High te doen met Method Man.

Niet lang voor de show kondigde de groep een nieuw album aan, dat 10 augustus uitkomt, dus het kan geen verrassing heten dat het publiek – een prima mix tussen jong en oud – behoorlijk hyped was. The1point8, fotograaf voor Noisey, was de hele avond backstage om al het spektakel vast te leggen. Bekijk het hieronder.

This article originally appeared on Noisey US.